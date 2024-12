Συρία: Μεγάλες διαδηλώσεις Αλαουιτών σε πολλές πόλεις έπειτα από φερόμενη επίθεση σε έναν από τους χώρους λατρείας τους

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για πρωτοφανείς διαδηλώσεις από την μειονότητα των Αλαουιτών σε πολλές πόλεις της Συρίας, έπειτα από ένα βίντεο που μεταδόθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει μια επίθεση σε έναν χώρο λατρείας της θρησκευτικής αυτής ομάδας.

Τρεις μάρτυρες είπαν από το Γαλλικό Πρακτορείο ότι διαδηλώσεις έγιναν στις παράκτιες πόλεις Ταρτούς, Τζαμπλέχ και Λαττάκεια στη δυτική Συρία, όπου κυριαρχεί η κοινότητα των Αλαουιτών από την οποία προέρχεται ο ανατραπείς πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ.

Το Συριακό Παρατηρητήριο επιβεβαίωσε παρόμοιες διαδηλώσεις στη Μπάνιας και τη Χομς – την μεγάλη πόλη στη κεντρική Συρία – όπου εκεί η αστυνομία κήρυξε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 το βράδυ έως τις 6:00 τα ξημερώματα, σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Big Alawite demonstrations are breaking out across Syria.

This demo is in Latakia at the دوار الازهري

The chants are for peaceful protests. No weapons. They are chanting “peaceful, peaceful, one, one, one. The Syrian people are one,” repeating the slogan of the opposition… pic.twitter.com/8iSFhS2BWo

— Joshua Landis (@joshua_landis) December 25, 2024