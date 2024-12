Συρία: Αναφορές ότι εντοπίστηκε νέος μαζικός τάφος έξω από τη Δαμασκό – Βρέθηκαν σακούλες με οστά

Μια σημαντική συριακή ομάδα διάσωσης και ένας ακτιβιστής δήλωσαν την Τετάρτη (25/12) στο AFP ότι ένας χώρος ταφής έξω από τη Δαμασκό ήταν πιθανότατα ένας μαζικός τάφος για κρατούμενους που ήταν φυλακισμένοι υπό τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ και μαχητές που σκοτώθηκαν στον εμφύλιο πόλεμο.

Σε μια τεράστια περιφραγμένη περιοχή που βρίσκεται κοντά στη γέφυρα της Βαγδάτης, περίπου 35 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, οι δημοσιογράφοι του AFP που επισκέφθηκαν την περιοχή είδαν μια μακρά σειρά τάφων βάθους άνω του ενός μέτρου, οι περισσότεροι καλυμμένοι με τσιμεντένιες πλάκες.

Footage appears to show human remains found in a reported mass grave on a vacant lot in the town of Adra, about 30 kilometers northeast of the Syrian capital Damascus pic.twitter.com/zshgYXWQKr

— The New Region (@thenewregion) December 25, 2024