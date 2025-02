Ισραηλινός πρώην όμηρος θα γνωρίσει την κόρη του που γεννήθηκε κατά την αιχμαλωσία του – «Ο μπαμπάς επιστρέφει»

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν νωρίτερα όταν οι τρεις Ισραηλινοί όμηροι, που απελευθερώθηκαν το πρωί από την Χαμάς, επανενώθηκαν με τις οικογένειες τους έπειτα από 16 μήνες αιχμαλωσίας στην Λωρίδα της Γάζας.

Ο Σαγκί Ντέκελ-Χεν έπειτα από 498 ημέρες στα χέρια της Χαμάς είδε για πρώτη φορά την σύζυγό του και τους γονείς του και έπεσε στην αγκαλιά τους. Ο Σαγκί σήμερα για πρώτη φορά έμαθε το όνομα της τρίτης κόρης του, η οποία γεννήθηκε δύο μήνες αφού εκείνος απήχθη από την Χαμάς.

Στο βίντεο που έδωσε στην δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός, ο Σαγκί Ντέκελ Χεν ρωτάει την γυναίκα του τι όνομα έδωσε στην κόρη τους. «Θυμάσαι πώς την αποκαλούσες;», ρώτησε η σύζυγός του Αβιτάλ, που αναφερόταν στο παρατσούκλι που είχε δώσει στο παιδί όσο ήταν ακόμη έμβρυο.

«Μαζάλ! (στα εβραϊκά σημαίνει τύχη) αναφωνεί έκπληκτος ο πρώην όμηρος. «Οπότε έτσι την λένε Σακάρ Μαζάλ (σ.σ. Σακάρ στα εβραϊκά σημαίνει αυγή)», απάντηση η Αβιτάλ. «Είναι τέλειο», είπε συγκινημένος ο πρώην όμηρος.

The hug we waited for – Sagui Dekel-Chen is reunited with his wife and parents after 498 days as a hostage in Gaza. THIS is everything 💛 pic.twitter.com/dukzLwEitl

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) February 15, 2025