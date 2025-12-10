Ισραήλ-Βολίβία: Αποκατέστησαν τις διπλωματικές τους σχέσεις ύστερα από δύο χρόνια

Το Ισραήλ και η Βολιβία επανέφεραν και επίσημα τις διπλωματικές σχέσεις τους, μετά από δύο χρόνια διακοπής που είχαν προκληθεί λόγω των συγκρούσεων στη Λωρίδα της Γάζας. Η τελετή για την επανέναρξη των σχέσεων πραγματοποιήθηκε στην πρεσβεία του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσία των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών.

«Σήμερα κλείνουμε το μακρύ και άσκοπο κεφάλαιο της αποξένωσης μεταξύ των δύο φιλικών μας χωρών», ανέφερε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ, Γκίντεον Σαάρ, απευθυνόμενος στον Βολιβιανό ομόλογό του, Φερνάντο Αραμάγιο, στην επίσημη τελετή.

Ο Σαάρ υπενθύμισε ότι επικοινώνησε με τον νέο πρόεδρο της Βολιβίας, Ροδρίγο Πας, αμέσως μετά τη νίκη του στις εκλογές, τον Οκτώβριο. Ο Πας, ο οποίος ανήκει στον κεντροδεξιό χώρο και ανέλαβε την εξουσία τον Νοέμβριο, κινήθηκε γρήγορα για να αποκαταστήσει τις σχέσεις με το Ισραήλ, τις οποίες είχε διακόψει το 2023 ο προκάτοχός του, Λουίς Άρσε, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα.

Παράλληλα, η νέα κυβέρνηση της Βολιβίας προχώρησε και στην αποκατάσταση των διπλωματικών δεσμών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους οποίους είχε διακόψει το 2008 ο τότε πρόεδρος Έβο Μοράλες, που επίσης προερχόταν από τον χώρο της αριστεράς.

«Αισθανόμαστε πολύ κοντά στον ισραηλινό λαό, επειδή μοιραζόμαστε πολλές προκλήσεις», δήλωσε από την πλευρά του ο Φερνάντο Αραμάγιο. «Έχουμε συναίσθηση του μακρού δρόμου που μας περιμένει και των προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε», πρόσθεσε.

Η Βολιβία είχε γίνει η πρώτη χώρα της Λατινικής Αμερικής που διέκοψε τις σχέσεις της με το Ισραήλ, με την κυβέρνηση Νετανιάχου τότε να χαρακτηρίζει την απόφαση ως «παράδοση στην τρομοκρατία».

Τον Οκτώβριο του 2024, η κυβέρνηση Άρσε είχε ενταχθεί επίσημα στη διαδικασία που εκκρεμεί κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ, κατηγορώντας το για παραβίαση της σύμβασης περί πρόληψης της γενοκτονίας, ακολουθώντας σχετική πρωτοβουλία της Νότιας Αφρικής.

Ανάμεσα στις πρώτες κινήσεις της νέας κυβέρνησης του Πας ήταν η κατάργηση της υποχρέωσης βίζας για Ισραηλινούς και Αμερικανούς τουρίστες, σε μία προσπάθεια ενίσχυσης των διμερών σχέσεων και της τουριστικής ροής.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP