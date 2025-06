Ισραήλ: Βίντεο των IDF δείχνει πλήγματα κατά Ιρανών στρατιωτών κοντά σε εκτοξευτή πυραύλων

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) φέρεται να δείχνει αεροπορικά πλήγματα εναντίον Ιρανών στρατιωτών, οι οποίοι κατευθύνονταν προς σημείο εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων νότια της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των IDF, στόχο αποτέλεσε και ο ίδιος ο εκτοξευτής.

«Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) εντόπισε και εξουδετέρωσε ομάδες εκτόξευσης πυραύλων εδάφους-αέρος, δευτερόλεπτα πριν φτάσουν σε εκτοξευτή νότια της Τεχεράνης. Οι ομάδες εξουδετερώθηκαν και ο εκτοξευτής καταστράφηκε», αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι IDF προσθέτουν: «Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία συνεχίζει να επιχειρεί για την επίτευξη αεροπορικής υπεροχής σε ολόκληρο το Ιράν».

⭕️WATCH: The IAF identified and eliminated surface-to-air missile launch troops seconds before they reached a launcher south of Tehran. The troops were eliminated and the launcher was dismantled.

The IAF continues to operate to achieve air superiority across Iran. pic.twitter.com/h9eIK8SWCO

— Israel Defense Forces (@IDF) June 16, 2025