Ισραήλ: Ποιες είναι οι τρεις φάσεις του πολέμου – Νέο κάλεσμα στους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν την βόρεια Γάζα

Στην δεύτερη φάση του μπήκε ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή καθώς ο στρατός του Ισραήλ διευρύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του και απευθύνει νέα έκκληση στους αμάχους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν το βόρειο τμήμα της Γάζας και να μετακινηθούν νότια.

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Ντάνιελ Χαγκάρι ανέφερε ότι ο στρατός περνάει στην επόμενη φάση του πολέμου με την Χαμάς. «Οι πολίτες στην βόρεια Γάζα, στην πόλη της Γάζας θα πρέπει προσωρινά να μετακινηθούν νότια της Γουάντι Γάζα σε πιο ασφαλή περιοχή όπου μπορούν να λάβουν νερό, φαγητό και φάρμακα», είπε ο Ντάνιελ Χαγκάρι.

Παράλληλα άνοιξε «παράθυρο» για νέα αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα και ανέφερε ότι θα επεκταθούν οι ανθρωπιστικές προσπάθειες με επικεφαλής την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ.

«Το Ισραήλ είναι σε έναν πόλεμο που δεν ξεκίνησε και δεν ζητούσε», τόνισε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, που εξήγησε ότι η μάχη του Ισραήλ είναι «με την Χαμάς και όχι τους ανθρώπους της Γάζας».

Χθες τόσο ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και η ισραηλινή στρατιωτική ηγεσία διεμήνυσαν ότι ο πόλεμος έχει μπει στην νέα δεύτερη φάση του. Αυτό σημαίνει, όπως φαίνεται, περισσότερες χερσαίες επιχειρήσεις μέσα στην Γάζα για την εξουδετέρωση στόχων της Χαμάς.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ το πρώτο στάδιο του πολέμου είχε στόχο να καταστρέψει τις υποδομές της Χαμάς και να περιορίσει τις ικανότητες της. Γι’ αυτό το ισραηλινό πυροβολικό και μαχητικά αεροσκάφη σφυροκοπούσαν από αέρος την περιοχή.

Στο δεύτερο στάδιο του πολέμου τα ισραηλινά στρατεύματα θα επιχειρήσουν να εξαλείψουν θύλακες αντίστασης μέσα στην Γάζα, σύμφωνα με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας. Έτσι αναμένεται να δούμε χερσαίες επιχειρήσεις και μάχες.

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο αφορά την εφαρμογή μίας νέας πραγματικότητας στον τομέα της ασφάλειας τόσο για το Ισραήλ όσο και για την Γάζα, όπως είπε ο Γιόαβ Γκάλαντ. Σύμφωνα με αναλυτές, αυτό το στάδιο πιθανότατα σημαίνει ότι θα δούμε την κατάρρευση της Χαμάς και την εφαρμογή ενός ισραηλινού σχεδίου για την ασφάλεια στην περιοχή.

