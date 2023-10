Τουρκία: Οργισμένη αντίδραση για τους Ισραηλινούς που χαρακτήρισαν «φίδι» τον Ερντογάν

Οργισμένη ήταν η αντίδραση της Τουρκίας για τα όσα είπε ο Πρέσβης του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη. Ο πρέσβης χαρακτήρισε «φίδι» τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που δεν χάνει ευκαιρία να εκφράζει το αντισημιτικό του μένος.

«Οι προσπάθειες ορισμένων Ισραηλινών αξιωματούχων, που δεν μπορούν καν να ανεχθούν την έκφραση της αλήθειας και των γεγονότων, να αλλάξουν την ατζέντα με στρεβλώσεις και συκοφαντίες, με την ελπίδα να συγκαλύψουν τη βάναυση σφαγή που στόχευε Παλαιστίνιους αμάχους στη Γάζα, δεν θα αποδώσουν αποτελέσματα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών και συνέχισε:

«Το γεγονός ότι αυτές οι Αρχές, που διαπράττουν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας ενώπιον όλου του κόσμου, αλλά δεν μπορούν να ανεχθούν ούτε την κριτική και την καταδίκη, στοχεύουν τα Ηνωμένα Έθνη, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες και τον Πρόεδρό μας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είναι μια σαφής ένδειξη της ανικανότητάς τους», συνέχισε.

Η Τουρκία «απορρίπτει τις αβάσιμες κατηγορίες για αντισημιτισμό, τις συκοφαντίες και τις προσβολές κατά του προέδρου μας και της χώρας μας». Πρόσθεσε ότι έχει ένα «πεντακάθαρο» ιστορικό στον αντισημιτισμό.

Press Release Regarding the Statements of Certain Israeli Authorities https://t.co/BfIXZ1mHiV pic.twitter.com/DShVJtGOIg

— Turkish MFA (@MFATurkiye) October 28, 2023