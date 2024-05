Σφοδροί βομβαρδισμοί στην Γάζα – «Τελευταία ευκαιρία» για ανακωχή στο Κάιρο

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει σήμερα τους εντατικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς του στην Λωρίδα της Γάζας, αφού κατέλαβε χθες το στρατηγικό σημείο διέλευσης στα σύνορα του παλαιστινιακού θυλάκου με την Αίγυπτο, την οικοδέσποινα συνομιλιών που χαρακτηρίζονται «η τελευταία ευκαιρία» για τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που θα συνοδευτεί από απελευθέρωση ομήρων.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για πυρά και βομβαρδισμούς σε διάφορους τομείς του παλαιστινιακού θυλάκου, ειδικά στη πόλη της Γάζας (βόρεια), όπου το νοσοκομείο Αλ Αχλί έκανε λόγο για επτά νεκρούς, μέλη της ίδιας οικογένειας, των Λου.

Ο ισραηλινός στρατός ανέπτυξε άρματα μάχης χθες στη Ράφα, πήρε τον έλεγχο της συνοριακής διέλευσης και έκλεισε τα δυο κυριότερα σημεία εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας (αυτό στη Ράφα και το Κερέμ Σαλόμ), μέτρο που οι ΗΠΑ —ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ— χαρακτήρισαν «απαράδεκτο».

