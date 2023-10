Μάθιου Πέρι: Σοκ στο Χόλιγουντ από τον ξαφνικό θάνατό του – Τον αποχαιρετούν συνάδελφοι και φίλοι

Η είδηση ​​του ξαφνικού θανάτου του Μάθιου Πέρι προκάλεσε σοκ σε ολόκληρο το Χόλιγουντ το Σάββατο. Ο ηθοποιός των «Friends» πέθανε σε ηλικία 54 ετών λόγω προφανούς πνιγμού, δήλωσαν στο TMZ πηγές από τις αρχές επιβολής του νόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτοι ανταποκριτές βρήκαν τον ηθοποιό στο τζακούζι του, αφού ο βοηθός του ανέφερε καρδιακή ανακοπή, σύμφωνα με το πρακτορείο. Ωστόσο, αξιωματούχοι είπαν στο TMZ ότι δεν βρέθηκαν ναρκωτικά στο σημείο και δεν υποψιάζονται ότι υπάρχει άλλος εμπλεκόμενος.

Η Warner Bros αντέδρασε στην είδηση ​​μέσω Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του Μάθιου Πέρι από την εποχή του στη δημοφιλή σειρά «Friends».

«Είμαστε συντετριμμένοι μαθαίνοντας για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι. Ήταν ένα αληθινό δώρο για όλους μας. Η καρδιά μας είναι με την οικογένειά του, τους αγαπημένους του και όλους τους θαυμαστές του», έγραφαν στη λεζάντα της συγκινητικής ανάρτησης.

Μετά την είδηση, αρκετοί διάσημοι έκαναν αναρτήσεις στα social media για να θρηνήσουν την απώλεια του αγαπημένου ηθοποιού.

Ο Πιρς Μόργκαν ήταν ένας από τους πρώτους που αντέδρασε στο Twitter, με μια φωτογραφία του Πέρι από την εποχή του στην επιτυχημένη κωμική σειρά. «RIP Matthew Perry, 54», έγραψε στο Twitter. «Ο σταρ των Friends ήταν ένας σπουδαίος ηθοποιός, αλλά κατά τη δική του παραδοχή, ένας πολύ βασανισμένος τύπος. Η πρόσφατη αυτοβιογραφία του για τη ζωή του που έχει καταστραφεί από τον εθισμό ήταν μια από τις πιο ισχυρές, ειλικρινείς και αποκαλυπτικές που έχω διαβάσει ποτέ. Τόσο θλιβερά νέα».

RIP Matthew Perry, 54. The Friends star was a great actor, but by his own admission, a very tormented guy. His recent autobiography about his addiction-ravaged life was one of the most powerful, honest and revealing I’ve ever read. Such sad news. pic.twitter.com/RxAA1V1fr6

Η Σέλμα Μπλερ εξέφρασε την απογοήτευσή της στο Instagram, αποκαλώντας τον Μάθιου Πέρι «τον καλύτερο φίλος της». «Όλοι μας αγαπούσαμε τον Matthew Perry, και εγώ τον αγαπούσα ιδιαίτερα», έγραψε στη λεζάντα μια selfie των δύο. «Κάθε μέρα. Τον αγαπούσα άνευ όρων. Και αυτός εμένα. Και έχω σπάσει. Πληγωμένη. Όνειρα γλυκά Μάτι. Όνειρα γλυκά»

Η Olivia Munn μοιράστηκε πολλά από τα αγαπημένα της στιγμιότυπα από το σόου στο Instagram Story της, γράφοντας, “Oh no.”

«Πάλεψε τόσο πολύ με τον εθισμό και ήταν αρκετά γενναίος για να είναι ανοιχτός και ειλικρινής σχετικά με αυτό. Λυπάμαι πολύ για την οικογένεια και τους φίλους του που μαθαίνουν τα νέα σήμερα. Τίποτα λιγότερο από σπαρακτικό. Αναπαύσου ερωτευμένος, Μάθιου Πέρι».

Η Melissa Rivers εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια του «συμμαθητή της στο γυμνάσιο». «Τόσο λυπηρό. Έφυγε τόσο νωρίς. RIP», έγραψε στο Twitter.

Ο σταρ του “Botched” Paul Nassif έγραψε επίσης στο Twitter λέγοντας ότι ήταν “σοκαρισμένος και λυπημένος” από τον ξαφνικό θάνατο του Μάθιου Πέρι.

«Έδωσες σε όλο τον κόσμο τα ανεκτίμητα δώρα του φωτός και του γέλιου», πρόσθεσε. «Να αναπαυθείς εν ειρήνη και θα κρατήσω εσένα, την οικογένειά σου και τους στενούς φίλους σου στις προσευχές μου».

Shocked and saddened by the news of the sudden passing of @MatthewPerry. You gave the whole world the priceless gifts of light and laughter. May you rest in peace and I will keep you, your family and close friends in my prayers.

— Dr. Paul S. Nassif (@DrPaulNassif) October 29, 2023