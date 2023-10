Πέθανε ο Μάθιου Πέρι – Θρήνος για τον Τσάντλερ από τα «Φιλαράκια»

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών άφησε ο ηθοποιός Μάθιου Πέρι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Ο Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος υποδύθηκε τον Τσάντλερ Μπινγκ στη διάσημη σειρά «Τα φιλαράκια», σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της εφημερίδας Los Angeles Times βρέθηκε πνιγμένος μέσα στο τζακούζι του σπιτιού του, στο Λος Άντζελες.

“Friends” star Matthew Perry was found dead Saturday in a hot tub at his Los Angeles home, law enforcement sources said. Authorities responded about 4 p.m. to his home, where he was discovered unresponsive.https://t.co/vfxvkix9y2 pic.twitter.com/hFVa09xmWq

— Los Angeles Times (@latimes) October 29, 2023