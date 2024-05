Τροχαίο-σοκ στο Κιργιστάν: Παγωτατζής ξέχασε να τραβήξει χειρόφρενο και παρέσυρε 29 μαθητές – Βίντεο

Ένα φοβερό τροχαίο ατύχημα με παράσυρση 29 μαθητών, ηλικίας 9 έως 16 ετών σημειώθηκε στην διάρκεια εκδήλωσης στο Κιργιστάν.

Όλα συνέβησαν όταν ένα φορτηγό άρχισε να “κυλάει” σε κατηφόρα καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ, ο οδηγός του είχε ξεχάσει να τραβήξει χειρόφρενο.

Το τροχαίο καταγράφηκε από drone και το βίντεο κόβει την ανάσα. Στο βίντεο φαίνεται το φορτηγό, το οποίο χρησιμοποιούσε παγωτατζής, να γλιστράει στην κατηφόρα. Οι θεατές δεν έχουν αντιληφθεί τι συμβαίνει, καθώς έχουν γυρισμένη την πλάτη σε αυτό.

In Kyrgyzstan, parked van crashes into students participating in reading event of National Manas Epic

➡️ In accident, 3 severely injured, 29 students injured

➡️ Van driver has been taken into custody pic.twitter.com/lZrQAYTWzV

