Συνελήφθη ο Scottie Scheffler έξω από το PGA Championship

Χειροπέδες στον Scottie Scheffler πέρασαν οι αστυνομικοί, έξω από το Valhalla Golf Club, πριν από τον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος PGA, σύμφωνα με τον Jeff Darlington του ESPN, ο οποίος ήταν μάρτυρας του περιστατικού.

Σύμφωνα με το NewYorkPost, καθώς ο Scheffler ακολουθούσε την πορεία του, ο αστυνομικός ξεκίνησε να χτυπάει στο πλάι μέρος του αυτοκινήτου του προκειμένου να βγει ο ίδιος έξω.

Ο αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι, ο αστυνομικός ενήργησε «πολύ γρήγορα, πολύ επιθετικά» στην εκπομπή του ESPN.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 5:45 π.μ. μέσα στο σκοτάδι.

«Όταν δεν σταμάτησε, ο αστυνομικός προσκόλλησε στο όχημα, και ο Scheffler συνέχισε να οδηγεί άλλα 10 μέτρα πριν σταματήσει το αυτοκίνητο. Ο αστυνομικός στη συνέχεια τον άρπαξε από το χέρι, προσπαθώντας να τον τραβήξει έξω από το αυτοκίνητο πριν ο Scheffler ανοίξει τελικά την πόρτα, οπότε και ο αστυνομικός τον έβγαλε έξω, τον έσπρωξε πάνω στο αυτοκίνητο και αμέσως του φόρεσε χειροπέδες», δήλωσε ο Darlington στο «SportsCenter».

Ο Darlington σημείωσε ότι το αυτοκίνητο του Scheffler ήταν όπως αυτά που χρησιμοποιούν οι παίκτες για να έχουν πρόσβαση στο γήπεδο.

Ένας αστυνομικός είπε στον Darlington ότι ο Scheffler «πηγαίνει φυλακή», ενώ η ασφάλεια της PGA δεν είχε πρόσβαση στον Scheffler καθώς τον έπαιρναν.

Ο Scheffler, ο οποίος αρχικά είχε προγραμματιστεί να αποχωρήσει στις 8:48 π.μ., προσπαθούσε να φτάσει στην πίστα για τον δεύτερο γύρο της Παρασκευής, αλλά καθυστέρησε τουλάχιστον μία ώρα λόγω θανατηφόρου δυστυχήματος με ένα λεωφορείο.

Το περιστατικό του Scheffler δεν είχε σχέση με το τρακάρισμα.

Here is video that I took of Scheffler being arrested: https://t.co/8UPZKvPCCf pic.twitter.com/9Tbp2tyrJh

— Jeff Darlington (@JeffDarlington) May 17, 2024