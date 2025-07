Ισραήλ: Κατέλαβε το πλοίο «Handala» και το μετέφερε στο Ασντόντ – Συνελήφθησαν 21 ακτιβιστές, κατασχέθηκε η ανθρωπιστική βοήθεια που μετέφεραν

Ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν το πλοίο «Handala» με φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές και το μετέφεραν την Κυριακή στο ισραηλινό λιμάνι του Ασντόντ, σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP, αφού το αναχαίτισαν σε διεθνή ύδατα και συνέλαβαν το πλήρωμα.

Η συμμαχία Freedom Flotilla Coalition, που οργάνωσε την αποστολή, δήλωσε ότι «21 διεθνείς ακτιβιστές και δημοσιογράφοι συνελήφθησαν αφού το σκάφος δέχθηκε βίαιη αναχαίτιση».

Israeli forces illegally boarded ‘Handala’ in international waters, abducting 21 unarmed civilians. Demand your government end its complicity in Israeli war crimes, ensure the unhindered delivery of humanitarian aid, and call for the immediate release of all crew members. pic.twitter.com/PSGDSPWznG

Όπως ανέφερε η ίδια σε ανακοίνωσή της, «το Ισραηλινό στρατιωτικό ναυτικό αναχαίτισε με βία το σκάφος σε διεθνή ύδατα, περίπου 40 ναυτικά μίλια από τη Γάζα, διακόπτοντας τις κάμερες και τις επικοινωνίες λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου».

Σύμφωνα με την οργάνωση, «όλο το φορτίο ήταν μη στρατιωτικό, πολιτικό και προοριζόταν για άμεση διανομή σε πληθυσμό που αντιμετωπίζει σκόπιμη λιμοκτονία και ιατρική κατάρρευση υπό τον παράνομο αποκλεισμό του Ισραήλ».

Το φορτίο περιλάμβανε βρεφικό γάλα, τρόφιμα και φάρμακα, σύμφωνα με τη Freedom Flotilla Coalition.

Η επιχείρηση σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Λωρίδας της Γάζας, όπου το πλοίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που επιβάλλει το Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το πλήρωμα των 21 ατόμων περιλαμβάνει ακτιβιστές από δέκα χώρες, ανάμεσά τους δύο βουλευτίνες του αριστερού γαλλικού κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία, την Εμμά Φουρό και την Γκαμπριέλ Κατάλα, καθώς και δύο δημοσιογράφους του Al Jazeera. Σύμφωνα με τη Freedom Flotilla Coalition, μεταξύ των επιβαινόντων είναι επίσης επτά πολίτες των ΗΠΑ, περιλαμβανομένου ενός δικηγόρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενός Αμερικανοεβραίου βετεράνου πολέμου και μιας Αμερικανοεβραίας ακτιβίστριας.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Adalah, η οποία υπερασπίζεται νομικά τα δικαιώματα των Παλαιστινίων πολιτών του Ισραήλ, δήλωσε πως οι δικηγόροι του βρίσκονται στο Ασντόντ και έχουν ζητήσει να δουν τα μέλη του πληρώματος.

«Έπειτα από 12 ώρες στη θάλασσα, έπειτα από την παράνομη αναχαίτιση του Handala, οι ισραηλινές αρχές επιβεβαίωσαν την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Ασντόντ», ανέφερε η οργάνωση.

«Παρά τις επανειλημμένες απαιτήσεις, οι ισραηλινές αρχές αρνήθηκαν να επιτρέψουν στους δικηγόρους του Adalah να έχουν πρόσβαση στους κρατούμενους ακτιβιστές, ώστε να τους παράσχουν νομική συμβουλή».

Adalah Human Rights Center says that, despite repeated demands, Israeli authorities have refused to allow Adalah’s lawyers access to the detained activists who were abducted from aboard the Handala vessel, preventing them from providing legal consultation.



Όπως πρόσθεσε, «το Adalah υπενθυμίζει ότι οι ακτιβιστές που επέβαιναν στο Handala συμμετείχαν σε μια ειρηνική αποστολή πολιτών με στόχο να σπάσουν τον παράνομο αποκλεισμό του Ισραήλ στη Γάζα. Το πλοίο αναχαιτίστηκε σε διεθνή ύδατα και η κράτησή τους αποτελεί σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Νωρίτερα, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό σταμάτησε το Handala για να το αποτρέψει από το να εισέλθει στα χωρικά ύδατα της Λωρίδας της Γάζας.

«Το πλοίο κατευθύνεται με ασφάλεια προς τις ισραηλινές ακτές. Όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς», δήλωσε το υπουργείο.

The Israeli navy has stopped the vessel Navarn from illegally entering the maritime zone of the coast of Gaza.

The vessel is safely making its way to the shores of Israel. All passengers are safe.

Unauthorized attempts to breach the blockade are dangerous, unlawful, and… pic.twitter.com/i4AKpUBLRe

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) July 26, 2025