Βίντεο: Στιγμές πανικού στο Ντένβερ – Επιβάτες γλιστρούν από τη φουσκωτή τσουλήθρα φλεγόμενου αεροσκάφους

Πανικός επικράτησε το απόγευμα του Σαββάτου στο αεροδρόμιο του Ντένβερ, στις ΗΠΑ, όταν αεροσκάφος της American Airlines αναγκάστηκε να διακόψει την απογείωσή του λόγω σοβαρού προβλήματος στο σύστημα προσγείωσης, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και καπνός να καλύψει την άτρακτο.

Οι επιβάτες εγκατέλειψαν το φλεγόμενο Boeing 737 MAX 8 μέσα σε σκηνές χάους, γλιστρώντας τρομοκρατημένοι από τη φουσκωτή τσουλήθρα έκτακτης ανάγκης.

🚨#BREAKING: Watch as People evacuate from a American Airlines jet after a left main wheels caught fire 📌#Denver | #Colorado Watch as passengers and crew evacuate American Airlines Flight 3023, a Boeing 737 MAX 8, at Denver International Airport. The Miami-bound jet was forced…



Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2:45 μ.μ. τοπική ώρα, κατά την απογείωση της πτήσης 3023 με προορισμό το Μαϊάμι.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος είχε «περιστατικό με το σύστημα προσγείωσης».

Σε ηχητικό ντοκουμέντο από τον πύργο ελέγχου, που δημοσίευσε το 9News μέσω του Live ATC, ακούγεται ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας να προειδοποιεί τον πιλότο: «Πτήση 2023, έχετε πολύ καπνό».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα συμπληρώνει: «Υπήρχαν φλόγες. Φαίνεται πως ο καπνός αρχίζει να υποχωρεί λίγο».

Κι έπειτα, πιο έντονα: «Στην πραγματικότητα, έχετε πάρει φωτιά».

Βίντεο από το περιστατικό δείχνει τον πίσω αριστερό τροχό του αεροπλάνου να φλέγεται, καθώς επιβάτες γλιστρούν πανικόβλητοι από τη φουσκωτή τσουλήθρα, την ώρα που πυκνός μαύρος καπνός καλύπτει τον ουρανό.

American Airlines Flight 3023's left main wheel bursts into flames during takeoff at Denver Airport. Terrified passengers evacuated the #Boeing 737 MAX 8 as smoke filled the runway. One hospitalized#planecrash narrowly avoided.



Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ντένβερ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ότι η φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο έως τις 5:10 μ.μ. τοπική ώρα.

Σύμφωνα με την American Airlines, το πρόβλημα εντοπίστηκε σε ελαστικό του αεροσκάφους.

Όλοι οι επιβάτες -173 στον αριθμό- και τα έξι μέλη του πληρώματος «αποβιβάστηκαν με ασφάλεια», ανέφερε η εταιρεία σε επίσημη δήλωση.

«Όλοι οι πελάτες και τα μέλη του πληρώματος αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και το αεροσκάφος αποσύρθηκε από την υπηρεσία για να επιθεωρηθεί από την τεχνική μας ομάδα», ανέφερε σε ανακοίνωση η American Airlines.

«Ευχαριστούμε τα μέλη της ομάδας μας για τον επαγγελματισμό τους και ζητούμε συγγνώμη από τους πελάτες μας για αυτή την εμπειρία».

Σύμφωνα με το Denver 7, έξι άτομα αξιολογήθηκαν με ελαφρά τραύματα και ένα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής μετά την αποβίβαση.

Η American Airlines ανακοίνωσε ότι οι επιβάτες θα συνέχιζαν το ταξίδι τους για το Μαϊάμι με άλλο αεροσκάφος το ίδιο βράδυ.