Τραμπ: «Οι Δημοκρατικοί εξαγόρασαν την Μπιγιονσέ – Να ασκηθούν διώξεις» – Κατηγορεί την καμπάνια της Χάρις για «μυστικές πληρωμές» διασήμων

Παρασκηνιακά στιγμιότυπα της αμερικανικής πολιτικής ζωής ήρθαν ξανά στο προσκήνιο το Σάββατο, όταν Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε ανοιχτά τους Δημοκρατικούς για «παράνομα» ποσά που –όπως υποστήριξε– δόθηκαν σε διάσημους καλλιτέχνες με σκοπό να στηρίξουν δημόσια την υποψηφιότητα της Καμάλα Χάρις.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επανήλθε με δριμύτητα στις κατηγορίες περί «εξαγοράς» επωνύμων, στοχοποιώντας ονόματα όπως της Μπιγιονσέ και της Όπρα Γουίνφρεϊ, ζητώντας να ασκηθούν διώξεις.

Ο Τραμπ, μέσω του Truth Social το βράδυ του Σαββάτου, καταφέρθηκε εναντίον της καμπάνιας των Δημοκρατικών, υποστηρίζοντας πως πραγματοποίησε πληρωμές σε διασημότητες, κάτι που –κατά την άποψή του– παραβιάζει τη νομοθεσία περί εκλογικών εξόδων.

«Αυτά τα γελοία ποσά δηλώθηκαν λανθασμένα στα βιβλία και τα οικονομικά στοιχεία», έγραψε, κάνοντας λόγο για «μάλλον παράνομες» πληρωμές.

Ειδικά για την Μπιγιονσέ, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι έλαβε 11 εκατομμύρια δολάρια για την ολιγόλεπτη ομιλία της σε συγκέντρωση υπέρ της Χάρις στο Χιούστον του Τέξας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Όπρα έλαβε «3 εκατομμύρια δολάρια για έξοδα», ενώ ο Άλ Σάρπτον του MSNBC, τον οποίο χαρακτήρισε «τηλεοπτικό παρουσιαστή με πολύ χαμηλά νούμερα», φέρεται να έλαβε 600.000 δολάρια από την καμπάνια της Χάρις.

«Δεν επιτρέπεται να πληρώνεις για στήριξη. Είναι απολύτως παράνομο να το κάνεις», τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

«Μπορείτε να φανταστείτε τι θα γινόταν αν οι πολιτικοί άρχιζαν να πληρώνουν ανθρώπους για να τους στηρίξουν; Θα επικρατούσε χάος!»

Ο ίδιος κατέληξε: «Η Καμάλα και όλοι όσοι έλαβαν χρήματα για στήριξη παραβίασαν τον νόμο. Πρέπει όλοι να διωχθούν ποινικά!»

Ο Τραμπ είχε προβεί σε παρόμοιες καταγγελίες και τον Δεκέμβριο, γράφοντας τότε: «Η Μπιγιονσέ δεν τραγούδησε, η Όπρα δεν έκανε και πολλά (το αποκάλεσε “έξοδα”) και ο Άλ είναι απλώς ένας τρίτης κατηγορίας απατεώνας».

Beyoncé and Kelly Rowland became the latest celebrities to endorse Vice President Kamala Harris on Friday. The stars appeared with Harris at an event in Houston that was focused on abortion rights.



Από την πλευρά της, η εκστρατεία της Καμάλα Χάρις έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παρατυπία.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της, Άντριεν Έλροντ, είχε δηλώσει τον Νοέμβριο στο Deadline: «Δεν έχουμε πληρώσει ποτέ καλλιτέχνη ή ερμηνευτή. Δεν έχουμε καταβάλει αμοιβή σε κανένα τέτοιο πρόσωπο».

Η ίδια η Όπρα Γουίνφρεϊ απέρριψε εξίσου έντονα τις κατηγορίες, δηλώνοντας «Δεν πήρα ούτε μία δεκάρα από την καμπάνια».

Σύμφωνα με την ίδια, η καμπάνια της Χάρις απλώς αποζημίωσε την εταιρεία παραγωγής της, Harpo Productions, για τη διοργάνωση ενός event. «Δεν έλαβα καμία προσωπική αμοιβή», είπε.

«Ωστόσο, οι άνθρωποι που εργάστηκαν στην παραγωγή έπρεπε να πληρωθούν. Και πληρώθηκαν. Τέλος της ιστορίας».

Oprah Winfrey hosted a campaign event with VP Kamala Harris in suburban Detroit on Thursday, featuring a mix of celebrities, campaign organizers and a crowd of battleground state voters.

“I felt a sense of responsibility, to be honest with you, and with that comes a sense of… pic.twitter.com/RPSaeGvXO8

— CBS Mornings (@CBSMornings) September 20, 2024