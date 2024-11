Ισραήλ: Για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια ο στρατός έφτασε στον ποταμό Λιτάνι – Τι βρήκε στην περιοχή

Τα στρατεύματα του Ισραήλ (IDF) πραγματοποίησαν επιχειρήσεις στην περιοχή του ποταμού Litani στο Λίβανο, ανακοίνωσε ο στρατός την Τρίτη, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες (18 χρόνια) που στρατιώτες των IDF έφτασαν στην περιοχή.

Μετά από πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, τα στρατεύματα πραγματοποίησαν επιδρομές σε πολυάριθμες υποδομές της Χεζμπολάχ που είχαν κατασκευαστεί στην περιοχή. Οι στρατιώτες φέρονται επίσης να διεξήγαγαν μάχη εκ του συστάδην και κατέστρεψαν δεκάδες εκτοξευτές και χιλιάδες ρουκέτες και πυραύλους της σιιτικής οργάνωσης.

Ο στρατός πρόσθεσε ότι τα στρατεύματα κατέστρεψαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων που ήταν κρυμμένες μέσα στην πλαγιά του βουνού.

Τα στρατεύματα πραγματοποίησαν επίσης επιχειρήσεις στην περιοχή Saluki του νότιου Λιβάνου, βρίσκοντας και κατάσχοντας όπλα μαζί με δεκάδες εκτοξευτές πυραύλων που ήταν έτοιμοι για χρήση, ανέφεραν οι IDF.

