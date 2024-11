Ισραήλ: «Απάντηση» με 20 βλήματα της Χεζμπολάχ στις επιθέσεις των IDF εν μέσω αποφάσεων για την πολυπόθητη εκεχειρία – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη (26/11) ότι κατέγραψε τουλάχιστον 20 εκτοξεύσεις βλημάτων κατά της ισραηλινής επικράτειας από τον Λίβανο, την ώρα που συνεδριάζει το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας για να αποφασίσει για εκεχειρία με τη λιβανική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ.

Μετά τις σειρήνες προειδοποίησης αεροπορικής επιδρομής που ήχησαν στην περιοχή του κόλπου της Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, αναχαιτίστηκαν πέντε βλήματα που προέρχονταν από τον Λίβανο, δήλωσε ο στρατός.

🟡 NEW: In scenes reminiscent of WWII, Israel launched 20 airstrikes in 120 seconds on Lebanon. pic.twitter.com/LLHPPIOxwg

Στη συνέχεια ο στρατός ανέφερε επίσης τον εντοπισμό, λίγο νωρίτερα, άλλων πέντε βλημάτων, με στόχο τη Δυτική Άνω Γαλιλαία, ορισμένα από τα οποία, σύμφωνα με στρατό, αναχαιτίστηκαν.

Λίγο αργότερα, ο στρατός έκανε λόγο για περίπου δέκα βλήματα που εντοπίστηκαν προερχόμενα από τον Λίβανο, ορισμένα από τα οποία επίσης αναχαιτίστηκαν καθώς και ένα «ύποπτο εναέριο αντικείμενο».

⚡️🇱🇧BREAKING: Israel is carpet bombing the suburb of Beirut, Lebanon.

Israel has threatened to bomb 20 buildings in the southern suburb of Beirut, and has already launched a series of simultaneous, violent airstrikes targeting the area. pic.twitter.com/9E1R6bgVKC

