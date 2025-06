Ισραήλ: Ετοιμάζεται να μπλοκάρει το πλοίο «Μαντλίν» που έχει βάλει ρότα για την Γάζα – Οι φόβοι, οι διπλωματικές κινήσεις και η δύσκολη θέση του Τελ Αβίβ

Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να φτάσει το πλοίο «Μαντλίν» στην Γάζα προκειμένου να «σπάσει» το ισραηλινό εμπάργκο και να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια. Το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ αναμένεται να μπλοκάρει το πλοίο προκειμένου να μην φτάσει ποτέ στις ακτές της Γάζας και γι’ αυτό εκφράζονται φόβοι για την ασφάλεια του πληρώματος.

Το Ισραήλ κινείται σε τεντωμένο σχοινί διπλωματικά καθώς μία επίθεση στους ακτιβιστές του «Μαντλίν» δεν αποκλείεται να προκαλέσει διεθνή κατακραυγή και αντιπαράθεση του Τελ Αβίβ με την Γαλλία και την Βρετανία.

Η γαλλική και η βρετανική κυβέρνηση παρακολουθούν την κατάσταση και είναι έτοιμες να παρέμβουν. Το «Μαντλίν» πλέει με βρετανική σημαία και το Λονδίνο φέρεται να αρνήθηκε τα αιτήματα των Ισραηλινών να αποτρέψει το πλοίο να φτάσει σε ισραηλινά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με την ισραηλινή ιστοσελίδα Times of Israel.

Γάλλος διπλωμάτης ανέφερε στο ισραηλινό δίκτυο Channel 12 ότι η Γαλλία παρακολουθεί στενά το σκάφος λόγω της παρουσίας έξι Γάλλων πολιτών στο σκάφος. «Η Γαλλία είναι διατεθειμένη να προσφέρει βοήθεια στους πολίτες μας που βρίσκονται στο σκάφος, αν χρειαστεί», είπε ο διπλωμάτης αλλά δεν εξήγησε ποιες ενέργειες θα καθιστούν αναγκαία μία παρέμβαση της Γαλλίας.

Και η βρετανική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την πορεία του σκάφους και φέρεται να έχει ζητήσει από το Τελ Αβίβ να εγγυηθεί την ασφάλεια του σκάφους και των επιβατών του.

Το Ισραήλ επιμένει ότι εάν το σκάφος συνεχίσει το ταξίδι του προς τις ακτές της Γάζας τότε θα αναχαιτιστεί από το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό.

Σε ερώτηση της ιστοσελίδας Times of Israel οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι επιβάλλουν «τον θαλάσσιο αποκλεισμό ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας και είναι προετοιμασμένες και έτοιμες για ένα ευρύ φάσμα σεναρίων, το οποίο θα χειριστούν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του πολιτικού κλιμακίου».

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Έφφι Ντέφριν, άφησε να εννοηθεί ότι το Ισραήλ θα μπλοκάρει το πλοίο πριν φτάσει στις ακτές της Λωρίδας της Γάζας. «Είμαστε προετοιμασμένοι και για αυτή την περίπτωση. Έχουμε αποκτήσει εμπειρία τα τελευταία χρόνια», είπε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Οι ακτιβιστές και η διεθνής κοινότητα ανησυχούν για ρεσάλτο Ισραηλινών κομάντος στο πλοίο. Μία τέτοια εξέλιξη θα ξυπνούσε μνήμες από το 2010 και την επιχείρηση κατάληψης από Ισραηλινούς κομάντος του πλοίου «Μάβι Μαρμαρά», που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια και επιχειρούσε να σπάσει το ισραηλινό μπλόκο στην Γάζα. Στην επίθεση σκοτώθηκαν 9 ακτιβιστές και προκλήθηκε διεθνής κατακραυγή σε βάρος του Ισραήλ.

Το πλοίο «Μαντλίν» πήρε το όνομα του από την Μαντλίν Κουλάμπ, την μοναδική γυναίκα ψαρά της Γάζας και ανήκει στον συνασπισμό Freedom Flotilla Coalition, που μάχεται για την άρση του ισραηλινού εμπάργκο στην Γάζα.

Στο πλοίο βρίσκονται 12 ακτιβιστές ανάμεσα τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Thiago Avila, ο Ιρλανδός ηθοποιός της σειράς «Game of Thrones» Λίαμ Κάνινγχαμ και η ευρωβουλευτής, Ρίμα Χασάν.

Σε ανάρτηση στο Χ την Παρασκευή η Ρίμα Χασάν ανέφερε ότι «η επιχείρηση των Ισραηλινών ναυτικών κομάντο για να μας σταματήσουν από το να φτάσουμε στην Γάζα σας αναμένεται μέσα σε 48 με 72 ώρες». Μάλιστα ζήτησε από τους πολίτες να υπογράψουν προκειμένου να υπάρξει ασφαλής δίοδος του πλοίου.

🔴 The Israeli naval commando operation to stop us from reaching Gaza is expected within 48 to 72 hours.

We need you — now — to make this mission a success and break the blockade.

👉 Campaign link: #FreedomFlotilla #Breakthesiege #safePassageNow pic.twitter.com/yYMmgW8yzP

— Rima Hassan (@RimaHas) June 6, 2025