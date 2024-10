Ισραήλ: Έναν χρόνο μετά την επίθεση της Χαμάς, ο Στρατός έδωσε στη δημοσιότητα νέα ντοκουμέντα

Νέο οπτικοακουστικό υλικό από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου του 2023 έδωσαν στην δημοσιότητα οι Ισραηλινές Ενοπλες Δυνάμεις, την παραμονή της πρώτης επετείου της σφαγής που έκαναν οι άνδρες της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Οι IDF δημοσιεύουν προηγουμένως αδημοσίευτα πλάνα από την επίθεση. Το πρώτο απόσπασμα δείχνει στρατιώτες της επίλεκτης Μονάδας Πολλαπλών Περιοχών ή Μονάδας “Φάντασμα” να επιχειρούν στο Kibbutz Re’im το πρωί της 7ης Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της μάχης εναντίον δεκάδων τρομοκρατών της Χαμάς, ο διοικητής της μονάδας, συνταγματάρχης Roi Levy, 44 ετών, σκοτώθηκε, μαζί με έναν άλλο αξιωματικό, τον Cpt. Yotam Ben Bassat, 24 ετών.

The first clip shows troops of the elite Multidomain Unit, or "Ghost" Unit, operating in Kibbutz Re'im on the morning of October 7. During the…

