Ισραήλ: Μπαράζ ρουκετών της Χεζμπολάχ κατά της Χάιφα – Επλήγη συναγωγή, δύο τραυματίες

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι μια συναγωγή επλήγη από ένα «μεγάλο μπαράζ ρουκετών» που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ στην βορειοδυτική ισραηλινή πόλη Χάιφα, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους.

«Αυτό είναι ένα ακόμη ένα ξεκάθαρο παράδειγμα του πώς η Χεζμπολάχ στοχεύει εσκεμμένα ισραηλινούς αμάχους» από το νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ.

Σε άλλη ανακοίνωση ο στρατός τόνισε ότι «περίπου 10 ρουκέτες» εκτοξεύτηκαν προς τον κόλπο της Χάιφα, ορισμένες από τα οποίες αναχαιτίστηκαν.

Breaking: Hezbollah missile struck a synagogue in Haifa shortly after worshippers left. One person was injured.

Had it struck just minutes earlier, many may have been killed. pic.twitter.com/3TZcoMoEwm

— Eitan Fischberger (@EFischberger) November 16, 2024