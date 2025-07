Ισπανία: Σεισμός «ταρακούνησε» 50 πόλεις – Οι δονήσεις ήταν «αρκετά τρομακτικές»

Σεισμός μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη νοτιοανατολική Ισπανία, προκαλώντας έντονη αναστάτωση σε περίπου 50 πόλεις, μεταξύ των οποίων και η τουριστική περιοχή του Αλικάντε.

Σύμφωνα με το Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο της Ισπανίας, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 7:13 π.μ. (τοπική ώρα), σε εστιακό βάθος 2 χιλιομέτρων, ανοικτά των ακτών της Αλμερίας.

Spain hols hotspot rocked by earthquake with tremors felt in 50 towns https://t.co/4Ah1nppl58

— The Scottish Sun (@ScottishSun) July 14, 2025