Ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία – Δεν απειλείται με τσουνάμι η περιοχή

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 14 Ιουλίου 2025, ανοιχτά της Ινδονησίας.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), ο σεισμός καταγράφηκε περίπου 173 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Τουάλ, στα νησιά Μολούκες, με εστιακό βάθος 79,9 χιλιομέτρων.



Το USGS ανέφερε πως πρόκειται για προκαταρκτική εκτίμηση μεγέθους 6,7.

Την ίδια ώρα, η Μετεωρολογική, Κλιματική και Γεωφυσική Υπηρεσία της Ινδονησίας (BMKG) έδωσε υψηλότερη εκτίμηση, αναφέροντας ότι «σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 6,9 SR, 144 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της περιοχής Maluku Tenggara Barat».

Η BMKG υπογράμμισε επίσης πως «δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

