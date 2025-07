Ιράν: Έκρηξη στην πόλη Κομ με 7 τραυματίες – Οι Αρχές κάνουν λόγο για πιθανή «διαρροή αερίου»

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε πολυκατοικία στη συνοικία Παρντισάν της πόλης Κομ στο Ιράν, με επτά τραυματίες, όπως μετέδωσε τη Δευτέρα το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων (SNN).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το οποίο επικαλείται πηγή από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, στο σημείο έσπευσαν πέντε ασθενοφόρα.

BREAKING: Reports of an explosion in the Pardisan district of Qom city, Iran.



Τοπικοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο «διαρροή αερίου», ως αιτία της έκρηξης.

NEW 🔴

At least seven people were injured in an explosion at a residential complex in Qom, Iran. Officials say a ‘gas leak’ is the suspected cause. Emergency crews are still on scene. @IranIntlbrk

— Open Source Intel (@Osint613) July 14, 2025