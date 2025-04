Ισλανδία: Νέα έκρηξη ηφαιστείου στα νοτιοδυτικά– Εκκενώθηκε η Γκρινταβίκ και ένα διάσημο γεωθερμικό σπα

Ένα ηφαίστειο στη νοτιοδυτική Ισλανδία, το οποίο εκρήγνυται επανειλημμένα για περισσότερο από ένα χρόνο, ξανά έβγαλε λάβα και καπνό στον αέρα την Τρίτη, λίγες ώρες αφότου οι αρχές απομάκρυναν τους εναπομείναντες κατοίκους ενός κοντινού ψαροχωριού.

Η έκρηξη ξεκίνησε στις 9:45 το πρωί, τοπική ώρα, ενεργοποιώντας τις σειρήνες προειδοποίησης στην πόλη Γκρινταβίκ, όπου οι κάμερες κατέγραψαν λιωμένα πετρώματα να εκτοξεύονται προς τον οικισμό. Μέχρι το απόγευμα η δραστηριότητα είχε μειωθεί, αλλά το ηφαίστειο παρέμενε ενεργό, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας.

Η αστυνομία και η υπηρεσία πολιτικής προστασίας εκκένωσαν την Γκρινταβίκ και το διάσημο γεωθερμικό σπα Blue Lagoon, έναν από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της Ισλανδίας, αφού μια σειρά από πρωινούς σεισμούς έδειξαν ότι η έκρηξη ήταν επικείμενη.

