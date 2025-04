Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ προσθέτουν και δεύτερο αεροπλανοφόρο στην περιοχή – Αυξάνουν τον αριθμό των μαχητικών αεροσκαφών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν τον αριθμό των αεροπλανοφόρων που αναπτύσσονται στη Μέση Ανατολή σε δύο, διατηρώντας ένα που βρίσκεται ήδη εκεί και στέλνοντας ένα άλλο, ανακοίνωσε την Τρίτη (1/4) το Πεντάγωνο.

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις σφυροκοπούν τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης με σχεδόν καθημερινές αεροπορικές επιδρομές σε μια εκστρατεία που έχει στόχο να τερματίσει την απειλή για την ναυσιπλοΐα και τα στρατιωτικά σκάφη στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου Harry S. Truman θα ενωθεί με το Carl Vinson «για να συνεχίσει να προωθεί την περιφερειακή σταθερότητα, να αποτρέπει την επιθετικότητα και να προστατεύει την ελεύθερη ροή του εμπορίου στην περιοχή», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ.

«Για να συμπληρωθεί η θαλάσσια στάση της CENTCOM, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ διέταξε επίσης την ανάπτυξη πρόσθετων μοιρών και άλλων αεροπορικών μέσων που θα ενισχύσουν περαιτέρω τις αμυντικές μας δυνατότητες αεροπορικής υποστήριξης», προσέθεσε ο Παρνέλ.

Η σύντομη ανακοίνωση του Πενταγώνου δεν έκανε καμία αναφορά σε συγκεκριμένα μαχητικά αεροσκάφη. Ωστόσο, τουλάχιστον τέσσερα βομβαρδιστικά B-2 έχουν μεταφερθεί σε μια αμερικανοβρετανική στρατιωτική βάση στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμία στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Είναι σε αρκετά κοντινή απόσταση για να φτάσουν στην Υεμένη ή το Ιράν, εκτιμούν οι ειδικοί.

