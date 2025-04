Δυτική Όχθη: Τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν σε επίθεση εκατοντάδων εποίκων

Τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν την Τρίτη (1/4) σε επίθεση εκατοντάδων εποίκων εναντίον της κοινότητας Ντούμα, κοντά στη Ναμπλούς της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Τοπικός αξιωματούχος αφηγήθηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera πως περίπου 300 Εβραίοι έποικοι εξαπέλυσαν επιδρομή, πυρπολώντας αγροικίες και οχήματα. Τουλάχιστον πέντε κάτοικοι τραυματίστηκαν από τα πυρά των δραστών, ενημέρωσε.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν το συμβάν, αναφέροντας πως ακολούθως στρατιώτες και αστυνομικοί επενέβησαν για να διαλύσουν «βίαιη αντιπαράθεση» μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

Local sources report that three #Palestinians were injured during clashes with zionist forces and settler militias in the village of Douma, south of #Nablus#Gaza #WestBankGenocide #PalestineGenocide #IsraelTerroristState #GazaGenocide #GazaHolocaust #Palestine pic.twitter.com/Dx36WYEvSA

— JuniorM (@JuniorM26048432) April 1, 2025