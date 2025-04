Ελβετία: Σε 7,8 δισ. ευρώ υπολογίζεται η αξία των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Η αξία των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν δεσμεύσει οι αρχές της Ελβετίας ανέρχεται πλέον σε περίπου 7,8 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υφυπουργείο Οικονομίας (SECO).

Μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση της Ελβετίας αποφάσισε να συμμετάσχει στις κυρώσεις της ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας, με το Κρεμλίνο να επικρίνει έντονα την απώλεια της ελβετικής ουδετερότητας.

The value of frozen Russian assets in Switzerland rose to 7.4 billion Swiss francs ($8.38 billion) at the end of March 2025 from 5.8 billion francs a year ago, the Swiss government said.

