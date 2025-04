Έκρηξη ηφαιστείου στην Ισλανδία: Απομακρύνθηκαν τουρίστες και κάτοικοι – «Λάβα βγαίνει μέσα από το φράγμα»

Σε φάση έκρηξης εισήλθε σήμερα ένα ηφαίστειο νότια της πρωτεύουσας της Ισλανδίας, εκτοξεύοντας λάβα και καπνό με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν τουρίστες και κάτοικοι, παρ’ όλο που οι αεροπορικές πτήσεις πραγματοποιούνται κανονικά.

Το νησιωτικό κράτος του Βόρειου Ατλαντικού, που αποκαλείται γη του πάγου και της φωτιάς λόγω των πολλών παγετώνων και ηφαιστείων του, έχει δει 10 εκρήξεις νότια του Ρέικιαβικ από το 2021, όταν ανενεργά γεωλογικά συστήματα επανεργοποιήθηκαν έπειτα από περίπου 800 χρόνια.

«Προειδοποίηση: μια έκρηξη έχει ξεκινήσει», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η ισλανδική μετεωρολογική υπηρεσία.

Η λάβα εισέβαλε σε προστατευτικά φράγματα κοντά στην αλιευτική πόλη Γκρίνταβικ, προκαλώντας την απομάκρυνση κατοίκων που είχαν επιστρέψει έπειτα από προηγούμενες εκρήξεις, αν και τα περισσότερα σπίτια ήταν άδεια για περισσότερο από ένα χρόνο.

«Λάβα βγαίνει μέσα από το φράγμα τώρα, αλλά για την ώρα είναι μια πολύ περιορισμένη έκρηξη», δήλωσε η Ρίκε Πέντερσεν, επικεφαλής του Σκανδιναβικού Ηφαιστειολογικού Κέντρου.

This is the moment the new eruption began in Iceland….🌋

Speed X10 pic.twitter.com/DFxYVFhXgG

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 1, 2025