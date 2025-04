Ισλανδία: Έκλυση ηφαιστειακού μάγματος έπειτα από εκατοντάδες μικρούς σεισμούς – Εκκενώνονται θέρετρα και κατοικημένες περιοχές

Μια υπόγεια έκλυση μάγματος ξεκίνησε σήμερα κοντά στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας, η οποία όμως αργεί ακόμη να φθάσει στην επιφάνεια ώστε να προκαλέσει πλήρη ηφαιστειακή έκρηξη, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας καθώς εκατοντάδες μικροί σεισμοί σημειώθηκαν στην περιοχή.

«Προειδοποίηση: έχει ξεκινήσει έκρηξη μάγματος», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η μετεωρολογική υπηρεσία.

BREAKING: A strong earthquake swarm is happening in the Sundhnúk crater series in Iceland. GPS data and pressure readings show noticeable changes, suggesting that magma is moving and a volcanic eruption is likely to follow. Evacuations have begun at the Blue Lagoon and… pic.twitter.com/SKPsUKHENd



«Μέχρι τώρα καμία ποσότητα μάγματος δεν έχει φθάσει στην επιφάνεια, όμως μια έκρηξη είναι πιθανό να συμβεί», ανέφερε.

Το παρακείμενο πολυτελές σπα Blue Lagoon εκκενώνεται, όπως η αλιευτική πόλη Γκρίνταβικ όπου περίπου 40 σπίτια κατοικούνται, μετέδωσε το δημόσιο δίκτυο RUV, επικαλούμενο την τοπική αστυνομία.

Authorities evacuated a town and the Blue Lagoon spa in southwestern Iceland on Tuesday as a volcano threatened to erupt for the eighth time (via AP) https://t.co/h9XRWWQzd8

ICELAND: The evacuation of Grindavík is complete, except for eight people choosing to stay.

Emergency responders report earthquakes can be felt in the town, and signs of deformation are also there indicating possible fault movements.

Magma is moving northeast and south…

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 1, 2025