Λονδίνο: Μάχη με τον χρόνο για την 11χρονη που έπεσε στον Τάμεση – «Ακούσαμε ουρλιαχτά παιδιών»

Ένα τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στον Τάμεση, καθώς μια 11χρονη μαθήτρια αγνοείται αφού φέρεται να έπεσε στο ποτάμι του Λονδίνου, στην περιοχή του Woolwich. Οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν σκηνές πανικού, καθώς άκουσαν παιδιά να «φωνάζουν και να ουρλιάζουν», ενώ ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από τις βρετανικές αρχές.

Η αστυνομία κλήθηκε στην περιοχή στις 13:15 το μεσημέρι (τοπική ώρα) της Δευτέρας, έπειτα από αναφορές ότι η ανήλικη είχε πέσει στο νερό.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες που ακολούθησαν, το κορίτσι δεν έχει ακόμη εντοπιστεί, αναφέρει η Daily Mail. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι περαστικοί αντιλήφθηκαν το περιστατικό από τις απεγνωσμένες κραυγές των φίλων της.

«Άκουσα έναν άνδρα από πάνω να φωνάζει “μείνετε εκεί, περιμένετε, η αστυνομία έρχεται”», είπε η 59χρονη Shaleen Rajaendram.

Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας στεκόταν σε μπαλκόνι πολυκατοικίας με θέα στο ποτάμι και αργότερα της είπε πως αντιλήφθηκε το περιστατικό από τις «φωνές και τις κραυγές των παιδιών».

«Ξαφνικά είδα δύο παιδιά να βγαίνουν στην κορυφή της γέφυρας. Τα ρώτησα “τι συνέβη;” και μου απάντησαν: “Μια φίλη μας έπαιζε στο νερό, μια φίλη μας έπεσε στο νερό και βυθίστηκε, δεν μπορούμε να τη βρούμε”», πρόσθεσε η Rajaendram.

An “extensive search” is under way to find an 11-year-old girl after she fell into the River Thames in east London.



Ένα από τα παιδιά έφυγε για το σπίτι του, ενώ ένα άλλο αγόρι την οδήγησε στο σημείο του συμβάντος, ζητώντας της να βρει ένα σωσίβιο.

Η Rajaendram περιέγραψε ότι «το νερό ήταν πολύ ψηλά» και σημείωσε ότι η κατηφορική επιφάνεια της αποβάθρας ήταν «πολύ ολισθηρή». Ένας άλλος ανήλικος, που έπαιζε κοντά στον ποταμό, υποστήριξε ότι προσπάθησε να κρατήσει το χέρι της 11χρονης, αλλά «του γλίστρησε».

An 11-year-old girl is missing after she went into the River Thames in east London, police have said.

Metropolitan Police were called to reports the girl had entered the river close to Bargehouse Causeway in North Woolwich, at about 13:15 BST. pic.twitter.com/irDUoVR1pl

