Ιράν: Συνελήφθη 27χρονη που τραγούδησε χωρίς χιτζάμπ σε διαδικτυακή συναυλία

Οι Αρχές του Ιράν προχώρησαν στη σύλληψη της 27χρονης τραγουδίστριας Παραστού Αχμαντί, η οποία πραγματοποίησε διαδικτυακή συναυλία μέσω του YouTube χωρίς να φοράει χιτζάμπ, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Μιλάντ Παναχιπούρ.

Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, στην πόλη Σάρι, πρωτεύουσα της βόρειας επαρχίας Μαζανταράν.

Η Αχμαντί μπήκε στο στόχαστρο των ιρανικών αρχών την Πέμπτη, έπειτα από την εμφάνισή της στην online συναυλία που παραχώρησε, όπου εμφανίστηκε φορώντας ένα μακρύ μαύρο φόρεμα χωρίς μανίκια και γιακά, αλλά χωρίς να καλύπτει και το κεφάλι της με χιτζάμπ, όπως απαιτείται. Στη συναυλία τη συνόδευαν τέσσερις άνδρες μουσικοί.

