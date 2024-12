Εικόνες αποκάλυψης στην Συρία: Το Ισραήλ έπληξε στρατιωτικούς στόχους – «Προκλήθηκε σεισμός 3,1 Ρίχτερ από τους βομβαρδισμούς»

Συνεχίζει ο ισραηλινός στρατός τα χτυπήματα κατά στρατιωτικών στόχων στην Συρία. Μετά τα πλήγματα σε εργοστάσιο χημικών αλλά και πλοίων και αεροδρομίων των συριακών ενόπλων δυνάμεων το Ισραήλ έπληξε κατά την διάρκεια της νύχτας στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην παράκτια πόλη Ταρτούς.

«Τα ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πλήγματα» με στόχο μια σειρά από τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων μονάδων αεράμυνας και «αποθηκών πυραύλων εδάφους- εδάφους», αναφέρει το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παράλληλα τόνισε ότι ήταν «τα πιο βαριά πλήγματα στην παράκτια περιοχή της Συρίας από την έναρξη των χτυπημάτων το 2012».

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τεράστιες εκρήξεις στην Ταρτούς.

Σύμφωνα με την ισραηλινή ιστοσελίδα Times of Israel, τα χτυπήματα της Ταρτούς ενδέχεται να προκάλεσαν σεισμό μεγέθους 3,1 Ρίχτερ. Η σεισμική δόνηση που καταγράφηκε στα ανοικτά των ακτών της Συρίας αργά χθες το βράδυ αποδίδεται από εβραϊκά ΜΜΕ στα ισχυρά ισραηλινά πλήγματα που έγιναν στην Ταρτούς.

Η σεισμική δόνηση μεγέθους 3,1 βαθμών καταγράφηκε από το τμήμα σεισμολογίας της Γεωγραφικής Υπηρεσίας του Ισραήλ στις 23:49 χθες το βράδυ, με επίκεντρο περίπου 28 χιλιόμετρα από τις ακτές της πόλης Μπανιά.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 32 χιλιόμετρα, ενώ δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι η σεισμική δόνηση προκλήθηκε πράγματι από εκρήξεις.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ενέκρινε χθες Κυριακή σχέδιο που προβλέπει διπλασιασμό του πληθυσμού στο τμήμα του συριακού υψιπέδου του Γκολάν που έχει προσαρτηθεί στο ισραηλινό έδαφος, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα πως δεν θέλει να αρχίσει νέα σύρραξη με τη Συρία, αφού κατέλαβε τον έλεγχο της λεγόμενης ουδέτερης ζώνης που επιτηρούσε ο ΟΗΕ.

Μερικές ώρες μόλις μετά την πτώση την 8η Δεκεμβρίου του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, που εκδίωξε από την εξουσία συμμαχία ανταρτών, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε διαταγή στον στρατό του να κυριεύσει την ουδέτερη ζώνη που έλεγχαν κυανόκρανοι και χώριζε τα δυο κράτη στο υψίπεδο.

Some wild footage from the latest Israeli airstrike on a missile depot in the vicinity of Tartous pic.twitter.com/PLc7PDI0Py

— ScharoMaroof (@ScharoMaroof) December 15, 2024