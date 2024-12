Κατάρ: Ανοίγει ξανά μετά από 13 χρόνια την πρεσβεία του στη Συρία

Η πρεσβεία του Κατάρ στη Συρία θα επαναλειτουργήσει την Τρίτη (17/12), έπειτα από την πτώση πριν από μια εβδομάδα και κάτι του καθεστώτος του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την εξουσία εν μέσω αστραπιαίας προέλασης οργανώσεων ισλαμιστών ανταρτών.

Αυτό ανακοίνωσε την Κυριακή (15/12) το εμιράτο του Κόλπου.

Έπειτα από δεκατρία χρόνια που έμεινε κλειστή, το Κατάρ ανακοινώνει «την επανέναρξη της λειτουργίας της πρεσβείας του στην αδελφή Συριακή Αραβική Δημοκρατία από αύριο», αναφέρει δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

Qatar Announces Resumption of Embassy Operations in Syria from Tuesday#MOFAQatar pic.twitter.com/ums7AlDB4q

— Ministry of Foreign Affairs – Qatar (@MofaQatar_EN) December 15, 2024