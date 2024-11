Ιράν: Ελεύθερη η φοιτήτρια που διαμαρτυρήθηκε για τους νόμους περί χιτζάμπ – Αναφορές για σοβαρό τραυματισμό της κατά την σύλληψη

Η φοιτήτρια Αχού Νταριέι, η οποία διαμαρτυρήθηκε ενάντια στους υποχρεωτικούς νόμους περί χιτζάμπ στο Ιράν, αφαιρώντας τα ρούχα της σε δημόσιο χώρο, αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να της απαγγελθούν κατηγορίες, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές.

Η διαμαρτυρία της Νταριέι πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου, όταν η φοιτήτρια εντοπίστηκε να περπατά στον χώρο του Ισλαμικού Πανεπιστημίου Αζάντ στην Τεχεράνη, φορώντας μόνο τα εσώρουχά της. Η ασφάλεια του πανεπιστημίου την παρέδωσε στην αστυνομία ηθών, η οποία στη συνέχεια τη μετέφερε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο.

What a hero Ahou Daryaei is. She couldn’t know the rest of the world would witness her courage. She wasn’t performing for anyone. She stood alone to challenge a patriarchal Iranian state, steeped in violent misogyny. Hopefully, the world’s eyes will protect her. 🙏#AhouDaryaei pic.twitter.com/rXg1rmZ06n

