Ιράν: Πληροφορίες για εκρήξεις σε δύο πόλεις μετά την επίθεση στο Ισραήλ – Η εκδίκηση που υποσχέθηκε ο Νετανιάχου

Πληροφορίες και βίντεο σύμφωνα με τις οποίες εκδηλώθηκαν εκρήξεις και φωτιές σε δύο πόλεις του Ιράν, μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ, ενώ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υποσχέθηκε περισσότερες επιθέσεις εναντίον των Χούθι.

Υπάρχουν προκαταρκτικές αναφορές και βίντεο που κυκλοφορούν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για υποτιθέμενες εκρήξεις και πυρκαγιές στις ιρανικές πόλεις Mashhad και Qom. Ορισμένες από τις αναφορές λένε ότι η έκρηξη στη Μασχάντ σημειώθηκε σε εργοστάσιο.

🚨

Initial report on an explosion in the “Motorcycle factory” Tiz Pertuz in Mashhad, Iran. pic.twitter.com/DEiV7SsDgi

— Voice From The East (@EasternVoices) May 4, 2025