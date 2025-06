Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης καλούν σε εκκένωση συνοικίας του Τελ Αβίβ – «Πλήρης η κυριαρχία μας στον ισραηλινό εναέριο χώρο»

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) εξέδωσαν προειδοποίηση εκκένωσης για συνοικία στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με ιρανικά ειδησεογραφικά πρακτορεία. Δεν έχει διευκρινιστεί ποια ακριβώς περιοχή αφορά η προειδοποίηση, ούτε ποιο είναι το εύρος της ενδεχόμενης απειλής.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η στρατιωτική ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, με επιθέσεις να αναφέρονται εκατέρωθεν τις τελευταίες ώρες.

Παράλληλα, Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δήλωσαν ότι οι υπερηχητικοί πύραυλοι Fattah που εκτοξεύθηκαν κατάφεραν να διαπεράσουν τα ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα, προσφέροντας –κατά τον ισχυρισμό τους– στο Ιράν «πλήρη κυριαρχία στον ισραηλινό εναέριο χώρο».

Η δήλωση αυτή, που δημοσιεύθηκε σε ιρανικά κρατικά μέσα, έρχεται λίγες ώρες μετά τις αναφορές για εκρήξεις στο Τελ Αβίβ και επιθέσεις κοντά στην Τεχεράνη, σε ένα άνευ προηγουμένου ξέσπασμα στρατιωτικών ενεργειών μεταξύ των δύο χωρών.

IRGC’s Statement No. 10:

In the name of God, the Most Compassionate, the Most Merciful

“So when you encounter those who disbelieve [in battle], strike decisively.”

(47:4)

The eleventh wave of the proud Operation True Promise 3 was launched using the first-generation Fattah… pic.twitter.com/7xp89tpmMW

