Μέση Ανατολή: Ισραηλινά πλήγματα κοντά στην Τεχεράνη – Έκρηξη σε ιρανικό προάστιο – ΒΙΝΤΕΟ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί σειρά αεροπορικών πληγμάτων στην περιοχή της Τεχεράνης, εντείνοντας δραματικά την ήδη τεταμένη αντιπαράθεση με το Ιράν.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο NourNews, ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε προάστιο της Τεχεράνης, με πυκνό καπνό και φλόγες να υψώνονται στον ουρανό. Οι αιτίες της έκρηξης δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί επίσημα από τις ιρανικές αρχές.

Estimates: About 150 missiles were launched from Isfahan pic.twitter.com/iiWY1S0tbs

BREAKING: THE MISSILE LAUNCHES TOWARDS ISRAEL FILMED IN THE SKIES OVER TEHRAN

Σύμφωνα με ιρανικό μέσο ενημέρωσης, ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις και θεάθηκαν φωτιές και καπνός που υψώνονταν σε συνοικία της πόλης.

Περίπου μια ώρα νωρίτερα, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού προειδοποίησε μέσω X τους κατοίκους τομέα της ιρανικής πρωτεύουσας να απομακρυνθούν εσπευσμένα, προσθέτοντας πως θα διεξάγονταν επιχειρήσεις εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Σημειώνεται ότι η κατάσταση βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο κλιμάκωσης, καθώς οι ισραηλινές επιθέσεις φαίνεται να αποτελούν απάντηση στην προηγούμενη πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ, με τις εξελίξεις να τροφοδοτούν φόβους για γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

⚡️ The official Iranian news agency “IRNA”: According to some sources, among the missiles launched by Iran, there are missiles of the “Khaybar Shekan” type.

💥 Amazing 🤩 Footage of the direct Impact on the sensitive target in Tel Aviv, Israel 🇮🇱 #TelAviv #Israel #Iran pic.twitter.com/PDH1VteKcB

