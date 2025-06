Ιράν: Ανακοίνωσε ότι έπληξε ισραηλινές αεροπορικές βάσεις – «Οι επιθέσεις θα συνεχιστούν»

Ισραηλινές αεροπορικές βάσεις ανακοίνωσε ότι έπληξε το Ιράν τα μεσάνυχτα της Τρίτης (17/6). Όπως ανέφερε σε τηλεοπτικό του μήνυμα εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, οι πιλότοι του Ιράν «έπληξαν με ακρίβεια τις αεροπορικές βάσεις των Ζιονιστών, κατά τη διάρκεια του 10 κύματος επίθεσης στο πλαίσιο της επιχείρησης Αληθινή Υπόσχεση 3, με ακριβείς και έντονες απόπειρες».

Μάλιστα, όπως προειδοποίησε οι επιθέσεις θα συνεχιστούν.

BREAKING: IRAN SAYS IT TARGETED ISRAELI MILITARY BASES WITH MISSILES AND WARNS THE ATTACKS “WILL CONTINUE.” pic.twitter.com/r32b407NsD

Παράλληλα, το βράδυ της Τρίτης, εκατοντάδες Ιρανοί πολίτες συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Παλαιστίνης στην Τεχεράνη για να δηλώσουν την στήριξη τους στην κυβέρνηση και τον Αγιατολάχ Χαμενέι, κρατώντας σημαίες.

BREAKING: HUNDREDS OF IRANIANS HAVE GATHERED IN ‘PALESTINE SQUARE’ IN TEHRAN TO SUPPORT THE GOVERNMENT AND CONDEMN THE ISRAELI AGGRESSION! pic.twitter.com/jG9vbjp52C

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) June 17, 2025