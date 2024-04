Ιράν: Η Τεχεράνη υποστηρίζει πως χτύπησε τη βάση της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας στη Νεγκέβ – ΒΙΝΤΕΟ

Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA αναφέρει ότι η μεγαλύτερη βάση της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στη Νεγκέβ, στο νότιο Ισραήλ, υπέστη “σοβαρές ζημιές” από ιρανικούς πυραύλους που την έπληξαν τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

Σύμφωνα με το IRNA, “η μεγαλύτερη αεροπορική βάση της Νεγκέβ δέχτηκε επιτυχημένη επίθεση με πύραυλο Χεϊμπάρ (…) Οι εικόνες και τα δεδομένα δείχνουν ότι υπήρξαν σοβαρές ζημιές σε αυτή τη βάση.”

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, “περίπου οι μισοί από τους πυραύλους που εκτοξεύθηκαν επέτυχαν τους στόχους τους.”

Βίντεο που φέρεται να είναι από την επίθεση έχουν ανέβει στα social media, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι το χτύπημα έγινε εκεί.

Israel’s Ramon Airport in the Negev desert appears to have been hit by an Iranian strike, footage shows pic.twitter.com/hFU4AcR2ZP

— TRT World (@trtworld) April 14, 2024