Ιράν: «Εποικοδομητικές οι συνομιλίες» με τους Ευρωπαίους για το πυρηνικό του πρόγραμμα

Tο Ιράν διεξήγαγε τη Δευτέρα (24/2) στη Γενεύη «εποικοδομητικές» συνομιλίες με τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Βρετανία (ομάδα E3) για το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με υψηλόβαθμο Ιρανό διπλωμάτη.

«Είχα μια νέα σειρά εποικοδομητικών συνομιλιών με τους πολιτικούς διευθυντές των χωρών της ομάδας Ε3», έγραψε ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις Διεθνείς Υποθέσεις, Καζέμ Γαριμπαμπαντί, στην πλατφόρμα X.

Τον Ιανουάριο, το Ιράν και οι τρεις αυτές ευρωπαϊκές χώρες είχαν ήδη πραγματοποιήσει συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, έπειτα από αντίστοιχες συνομιλίες τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

«Ανταλλάξαμε απόψεις σε σχέση με τα πυρηνικά θέματα και την άρση των κυρώσεων (…) και συμφωνήθηκε να συνεχιστούν οι συνομιλίες», πρόσθεσε ο Γαριμπαμπαντί χωρίς να αναφέρει ημερομηνίες.

Iran’s FM @araghchi spoke at the UN’s Conference on Disarmament today, declaring that “even talking about nuclear weapons should become taboo.”

Meanwhile, there were also Iran-E3 talks on the nuclear issue at the sidelines in Geneva, emphasizing diplomacy as the path forward. https://t.co/170imSgkzk pic.twitter.com/3fo3RZMFto

