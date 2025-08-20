Ιράν: Ένας νεκρός και εννέα τραυματίες ύστερα από έκρηξη πυρομαχικού που είχε ριφθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ

Enikos Newsroom

διεθνή

Ιράν: Ένας νεκρός και εννέα τραυματίες ύστερα από έκρηξη πυρομαχικού που είχε ριφθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ
Israeli Iron Dome air defense system fires to intercept missiles over Tel Aviv, Israel, early Sunday June 15, 2025. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

Μία έκρηξη πυρομαχικού που είχε ριφθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου 12 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε τον τραυματισμό εννέα ακόμη στο δυτικό Ιράν. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες Τρίτη, κοντά στην πόλη Μπεϊρανσάχρ, στην επαρχία Λορεστάν, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το ίδιο πρακτορείο, επικαλούμενο ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, ανέφερε πως το πυρομαχικό δεν είχε εκραγεί όταν ερρίφθη από το Ισραήλ στη διάρκεια της σύρραξης. Ο απολογισμός κάνει λόγο για «έναν νεκρό και εννιά τραυματίες», οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής.

Ο πόλεμος που ξέσπασε στα μέσα Ιουνίου χαρακτηρίστηκε από αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ άνευ προηγουμένου εναντίον του Ιράν, με στόχο πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά και πυκνοκατοικημένες περιοχές. Από τους βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν πάνω από 1.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους ανώτατοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και πυρηνικοί επιστήμονες.

Το Ιράν απάντησε με εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων στο Ισραήλ. Η ένταση κορυφώθηκε όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες επενέβησαν στη σύρραξη, πραγματοποιώντας στις 22 Ιουνίου βομβαρδισμούς εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων-κλειδιών. Δύο ημέρες αργότερα, στις 24 Ιουνίου, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ωστόσο, καμία επίσημη συμφωνία δεν υπεγράφη, αφήνοντας τις δύο πλευρές σε κατάσταση αναμονής. Από τότε, Ιρανοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι η χώρα παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής αναμέτρησης. Όπως δήλωσε την Κυριακή ο Γιαχία Ραχίμ Σαφαβί, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, το Ιράν «καταρτίζει σχεδιασμούς για τα χειρότερα σενάρια».

