Ιράν: «Εικόνες από δορυφόρους δείχνουν ότι το Ισραήλ έπληξε εγκαταστάσεις παραγωγής καυσίμων για πυραύλους» λένε ερευνητές

Εικόνες από δορυφόρους έδειξαν ότι στις αεροπορικές επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, επλήγησαν βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου παρασκευάζονταν μείγματα στερεών καυσίμων για βαλλιστικούς πυραύλους, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς ερευνητές.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν ο Ντέιβιντ Ολμπράιτ, πρώην επιθεωρητής όπλων του ΟΗΕ ο οποίος ηγείται σήμερα του Ινστιτούτου Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας (Institute for Science and International Security / ISIS) και ο Ντέκερ Έβελεθ, ερευνητής που συνεργάζεται με το CNA, ένα κέντρο μελετών στην Ουάσινγκτον.

Όπως δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, το Ισραήλ έπληξε το Παρτσίν, ένα τεράστιο συγκρότημα στρατιωτικών εγκαταστάσεων κοντά στην πρωτεύουσα του Ιράν. Ο Έβελεθ ανέφερε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν επίσης την τοποθεσία Χοτζίρ στα περίχωρα της Τεχεράνης, όπου βρίσκεται εργοστάσιο κατασκευής πυραύλων.

Το Reuters είχε μεταδώσει τον Ιούλιο ότι στο Χοτζίρ γίνονταν εργασίες για σημαντική επέκταση των εγκαταστάσεων.

Ο Έβελεθ τόνισε ότι τα ισραηλινά πλήγματα είναι πιθανό να «περιόρισαν σημαντικά την ικανότητα μαζικής παραγωγής πυραύλων του Ιράν».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι σε τρία κύματα αεροπορικών επιδρομών επλήγησαν εργοστάσια κατασκευής πυραύλων, καθώς και άλλες τοποθεσίες κοντά στην Τεχεράνη και στο δυτικό Ιράν, εν είδει αντιποίνων για το μπαράζ επιθέσεων με περισσότερους από 200 πυραύλους που δέχθηκε το Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου.

Το Ιράν ανέφερε ότι ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν συστήματα ραντάρ στις επαρχίες Ιλάμ και Χουζεστάν, καθώς και στα περίχωρα της Τεχεράνης.

Ο Ντέκερ Έβελεθ δήλωσε ότι λήψη από δορυφόρο της Planet Labs δείχνει πως ισραηλινό πλήγμα κατέστρεψε δύο κτίρια στο Χοτζίρ, όπου παρασκευάζονταν μείγματα στερεών καυσίμων για βαλλιστικούς πυραύλους. Άλλες λήψεις της Planet Labs για το συγκρότημα Παρτσίν δείχνουν ότι καταστράφηκαν τρία κτίρια που εξυπηρετούσαν τον ίδιο σκοπό, καθώς και έναν χώρο αποθήκευσης, συμπλήρωσε ο αμερικανός ερευνητής.

Ο Ντέιβιντ Ολμπράιτ δήλωσε ότι εξέτασε λήψεις χαμηλής ανάλυσης για το Παρτσίν και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ισραηλινό πλήγμα κατέστρεψε τρία κτίρια, συμπεριλαμβανομένων δύο εγκαταστάσεων όπου παρασκευάζονταν μείγματα στερεών καυσίμων για βαλλιστικούς πυραύλους. Δεν προσδιόρισε την εταιρεία από την οποία πήρε τις λήψεις που επικαλέστηκε.

