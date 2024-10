Ιράν: Απαντήσαμε δεόντως – Αν μας επιτεθεί το Ισραήλ θα χτυπήσουμε πιο συντριπτικά

Η αντιπροσωπεία του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης ότι η απάντηση της Τεχεράνης “εκτελέστηκε δεόντως”, μετά to μπαράζ πυραύλων που εκτοξεύτηκαν κατά του Ισραήλ.

“Η νόμιμη και ορθολογική απάντηση του Ιράν στις τρομοκρατικές πράξεις του σιωνιστικού καθεστώτος – οι οποίες αφορούσαν τη στοχοποίηση ιρανών υπηκόων και συμφερόντων και την παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν – έχει εκτελεστεί δεόντως”, ανέφερε η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη σε ανάρτησή της στο X.

Η αποστολή ανέφερε ότι εάν το Ισραήλ “τολμήσει να απαντήσει ή να διαπράξει περαιτέρω πράξεις κακοβουλίας, θα ακολουθήσει μια επόμενη και συντριπτική απάντηση”. Η αποστολή πρόσθεσε ότι “τα περιφερειακά κράτη και οι υποστηρικτές των Σιωνιστών καλούνται να χωρίσουν τους δρόμους τους με το καθεστώς” του Τελ Αβίβ.

#BREAKING Iran’s mission to the United Nations states that if Israel dares to respond or commits further malicious acts, a subsequent and devastating response will follow. pic.twitter.com/cVLqI3BCx3

— NewsPoint (@HaberNoktam) October 1, 2024