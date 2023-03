ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί από την επίθεση σε σχολείο – Οι πρώτες εικόνες

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν σήμερα στην πόλη Νάσβιλ των ΗΠΑ, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε ιδιωτικό σχολείο, πριν τελικώς εξουδετερωθεί από την αστυνομία.

Η επίθεση έγινε στο πρεσβυτεριανό σχολείο (Covenant School) στα προάστια της πόλης Νάσβιλ, στο Τένεσι. Η ταυτότητα του ενόπλου δεν έχει γίνει γνωστή. Η αστυνομία έφτασε πολύ γρήγορα και κάλεσε τον ένοπλο να παραδοθεί. Αυτός αρνήθηκε και άνοιξε πυρ. Η αστυνομία, όπως ανακοίνωσε, ανταπέδωσε τα πυρά και ο ένοπλος σκοτώθηκε.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 27, 2023

Δεν είναι ακόμα σαφές πόσα άτομα έχουν τραυματιστεί ούτε αν τα θύματα είναι μαθητές η προσωπικό του σχολείου.

Students, pre-K through 6th grade, are being escorted from the Covenant School. Parents are standing with us waiting to be reunited. pic.twitter.com/4tWdIv2DY4 — Peyton Kennedy (@peytonTVkennedy) March 27, 2023

Ήδη οι γονείς ειδοποιήθηκαν και παίρνουν τα παιδιά από το σχολείο.