ΗΠΑ: Συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στη Βόρεια Καρολίνα – «Υπάρχουν νεκροί»

Μικρό, αεριωθούμενο, ιδιωτικό αεροπλάνο, τύπου Cessna, στις ΗΠΑ, συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του στο Στέιτσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, σύμφωνα με αξιωματούχο του τοπικού γραφείου σερίφη, ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχουν νεκροί.

Η συντριβή του αεροπλάνου συνέβη λίγο μετά τις 10:15 π.μ., (τοπική ώρα) όπως δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της κομητείας Ιρεντέλ, Μπιλ Χάμπι, στο CNN.

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν είναι γνωστός αυτή τη στιγμή, πρόσθεσε.

«Ένα Cessna C550 συνετρίβη κατά την προσγείωση στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο του Statesville στη Βόρεια Καρολίνα γύρω στις 10:20 π.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας και η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών θα διεξαγάγουν έρευνα. Η NTSB θα ηγηθεί της έρευνας και θα παρέχει τυχόν ενημερώσεις», δήλωσε η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας στο CNN.