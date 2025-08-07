ΗΠΑ: Στρατιωτικός συνελήφθη και κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Enikos Newsroom

διεθνή

ΙΣΡΑΗΛ ΛΙΒΑΝΟΣ

Σε σύλληψη και άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος ενός 22χρονου στρατιωτικού προχώρησαν οι αμερικανικές αρχές, κατηγορώντας τον για απόπειρα διαρροής απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών σε άτομο που φέρεται να είναι αξιωματικός των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών.

ΗΠΑ: 28χρονος υπαξιωματικός του στρατού ο συλληφθείς για το επεισόδιο με πυροβολισμούς – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Τέιλορ Άνταμ Λι, 22 ετών, πρόκειται να δικαστεί επειδή «αποπειράθηκε να δώσει απόρρητες πληροφορίες σχετικά με τρωτά σημεία αμερικανικού άρματος μάχης σε πρόσωπο που πιστεύεται ότι είναι αξιωματικός ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών, με αντάλλαγμα τη ρωσική υπηκοότητα», τόνισε σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υπουργείου ο Ρομάν Ροζάφσκι, βοηθός διευθυντής της υπηρεσίας αντικατασκοπείας της ομοσπονδιακής αστυνομίας, του FBI.

«Η σημερινή σύλληψη είναι μήνυμα προς οποιονδήποτε σκέφτεται να προδώσει τις ΗΠΑ—ιδίως όσους υπηρετούν κι έχουν ορκιστεί να προστατεύουν την πατρίδα μας», πρόσθεσε.

Ο στρατιωτικός Λι, από την πόλη Ελ Πάσο, στα σύνορα του Τέξας με το Μεξικό, υπηρετούσε στην πολιτεία αυτή του αμερικανικού Νότου, στο στρατόπεδο Fort Bliss.

Φέρεται να επιδίωξε να διαβιβάσει στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας τεχνικά χαρακτηριστικά του άρματος μάχης M1Α2 Abrams, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο νεαρός φέρεται ακόμη να έδωσε κάρτα μνήμης γεμάτη έγγραφα σε πρόσωπο που πίστευε πως είναι «αντιπρόσωπος της ρωσικής κυβέρνησης» σε συνάντηση τον Ιούλιο, πρόσθεσε το υπουργείο, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερα.

Το 2021, πρώην «πράσινος μπερές», μέλος μονάδας των ειδικών δυνάμεων του αμερικανικού στρατού ξηράς, που παραδέχτηκε πως τον προσέγγισαν πράκτορες της Μόσχας τα χρόνια του 1990 και ότι αποκάλυψε στρατιωτικά μυστικά, καταδικάστηκε να εκτίσει ποινή κάθειρξης 15 και πλέον ετών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
05:05 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

ΗΠΑ: Διακοπή πτήσεων της United Airlines σε πολλά αεροδρόμια λόγω τεχνικού προβλήματος

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών (FAA) ανακοίνωσε την Τετάρτη (6/8) ό...
04:20 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Βίντεο: Φορτηγάκι παγιδεύεται ανάμεσα σε μπάρες διάβασης και παρασύρεται από τρένο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου φαίνεται η τρομακτική στιγμή που ένα βαν καταστρ...
04:05 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Σουδάν: Ο στρατός λέει πως κατέστρεψε αεροσκάφος των ΗΑΕ σκοτώνοντας 40 Κολομβιανούς μισθοφόρους – ΒΙΝΤΕΟ

Η πολεμική αεροπορία του Σουδάν κατέστρεψε αεροσκάφος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στο οποί...
03:50 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Βραζιλία: Έφεση κατέθεσε ο Μπολσονάρου κατά της απόφασης για κατ’ οίκον κράτησή του

Δικηγόροι του πρώην Προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, κατέθεσαν έφεση την Τετάρτη (6/8...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια