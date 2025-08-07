ΗΠΑ: Στρατιωτικός συνελήφθη και κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Σε σύλληψη και άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος ενός 22χρονου στρατιωτικού προχώρησαν οι αμερικανικές αρχές, κατηγορώντας τον για απόπειρα διαρροής απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών σε άτομο που φέρεται να είναι αξιωματικός των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών.

A U.S. Army soldier in Texas with a top security clearance has been charged with handing over sensitive information about the M1A2 Abrams tank to Russia in exchange for Russian citizenship.https://t.co/pto8pzddyr — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) August 7, 2025

Ο Τέιλορ Άνταμ Λι, 22 ετών, πρόκειται να δικαστεί επειδή «αποπειράθηκε να δώσει απόρρητες πληροφορίες σχετικά με τρωτά σημεία αμερικανικού άρματος μάχης σε πρόσωπο που πιστεύεται ότι είναι αξιωματικός ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών, με αντάλλαγμα τη ρωσική υπηκοότητα», τόνισε σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υπουργείου ο Ρομάν Ροζάφσκι, βοηθός διευθυντής της υπηρεσίας αντικατασκοπείας της ομοσπονδιακής αστυνομίας, του FBI.

NEW🚨Fort Bliss released the photo of the soldier being accused of trying to sell military secrets to Russia, adding that he is a tank crewman assigned to the 1st armored Division. 📷: Fort Bliss #Russia #FortBlissSoldier https://t.co/K0cWCdH8vv pic.twitter.com/jadxcZa2cR — KFOX14 News (@KFOX14) August 7, 2025

«Η σημερινή σύλληψη είναι μήνυμα προς οποιονδήποτε σκέφτεται να προδώσει τις ΗΠΑ—ιδίως όσους υπηρετούν κι έχουν ορκιστεί να προστατεύουν την πατρίδα μας», πρόσθεσε.

Ο στρατιωτικός Λι, από την πόλη Ελ Πάσο, στα σύνορα του Τέξας με το Μεξικό, υπηρετούσε στην πολιτεία αυτή του αμερικανικού Νότου, στο στρατόπεδο Fort Bliss.

Φέρεται να επιδίωξε να διαβιβάσει στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας τεχνικά χαρακτηριστικά του άρματος μάχης M1Α2 Abrams, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο νεαρός φέρεται ακόμη να έδωσε κάρτα μνήμης γεμάτη έγγραφα σε πρόσωπο που πίστευε πως είναι «αντιπρόσωπος της ρωσικής κυβέρνησης» σε συνάντηση τον Ιούλιο, πρόσθεσε το υπουργείο, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερα.

Το 2021, πρώην «πράσινος μπερές», μέλος μονάδας των ειδικών δυνάμεων του αμερικανικού στρατού ξηράς, που παραδέχτηκε πως τον προσέγγισαν πράκτορες της Μόσχας τα χρόνια του 1990 και ότι αποκάλυψε στρατιωτικά μυστικά, καταδικάστηκε να εκτίσει ποινή κάθειρξης 15 και πλέον ετών.