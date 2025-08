ΗΠΑ: Στοπ στις χρηματοδοτήσεις ανάπτυξης εμβολίων mRNA – «Δεν προστατεύουν αποτελεσματικά» ισχυρίζεται ο Κένεντι Τζούνιορ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο υπουργός Υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, ο αμφισβητίας των εμβολίων Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος, ανακοίνωσε την Τρίτη (5/8) πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ παύει να χρηματοδοτεί κάποιες έρευνες για την ανάπτυξη εμβολίων βασισμένων στο λεγόμενο αγγελιοφόρου RNA, υποσχόμενη τεχνολογία που πιστώθηκε πως έσωσε εκατομμύρια ζωές κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

«Εξετάσαμε τα επιστημονικά δεδομένα, ακούσαμε τους ειδικούς και δρούμε», ανέφερε ο κ. Κένεντι σε ανακοίνωσή του, με την οποία γνωστοποίησε πως τερματίζονται 22 επενδύσεις, αθροιστικής αξίας «κάπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων».

