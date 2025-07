ΗΠΑ: Στο εκτελεστικό απόσπασμα οδηγείται ένας άνδρας για έγκλημα που δεν θυμάται – Καταδικάστηκε πριν από 37 χρόνια και τώρα έχει άνοια

Παρά την προχωρημένη άνοιά του, ένας άνδρας που καταδικάστηκε για τη δολοφονία μιας μητέρας τριών παιδιών, πριν σχεδόν 40 χρόνια, πρόκειται να εκτελεστεί σε εκτελεστικό απόσπασμα στις 5 Σεπτεμβρίου στη Γιούτα, στις ΗΠΑ, προκαλώντας έντονη διαμάχη για τα όρια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της δικαιοσύνης.

Ο πλέον 67χρονος Ραλφ Λιρόι Μένζις καταδικάστηκε σε θάνατο το 1988 για την απαγωγή και δολοφονία της Μορίν Χάνσακερ το 1986.

Η Μορίν Χάνσακερ, 26 ετών τότε, απήχθη ενώ εργαζόταν σε ένα μίνι μάρκετ στο Κερνς, προάστιο του Σολτ Λέικ Σίτι. Δύο ημέρες αργότερα, βρέθηκε στραγγαλισμένη και με κομμένο λαιμό στο φαράγγι Big Cottonwood, 25 χιλιόμετρα μακριά.

Ο Μένζις συνελήφθη για άσχετες διαρρήξεις μία ημέρα πριν εντοπιστεί το πτώμα της, έχοντας στην κατοχή του το πορτοφόλι και άλλα προσωπικά αντικείμενα του θύματος, γεγονός που τον σύνδεσε άμεσα με το έγκλημα.

Ο ίδιος επέλεξε το εκτελεστικό απόσπασμα ως μέθοδο εκτέλεσης της θανατικής ποινής, όπως είχαν το δικαίωμα να κάνουν οι κρατούμενοι στη Γιούτα που καταδικάστηκαν πριν το 2004.

Αν η εκτέλεση προχωρήσει όπως έχει προγραμματιστεί, θα είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα εκτελεστεί με αυτόν τον τρόπο στην πολιτεία από το 2010.

Δύο άνθρωποι εκτελέστηκαν φέτος με εκτελεστικό απόσπασμα στη Νότια Καρολίνα, ενώ η μέθοδος επιτρέπεται ακόμη σε Άινταχο, Μισισίπι και Οκλαχόμα.

Τα επόμενα σαράντα χρόνια, ο Μένζις κατέθεσε πολλές εφέσεις, καθυστερώντας επανειλημμένα την εφαρμογή της θανατικής ποινής, η οποία έχει προγραμματιστεί δύο ακόμη φορές στο παρελθόν χωρίς να εκτελεστεί.

Ωστόσο, οι συνήγοροι υπεράσπισής του υποστηρίζουν ότι η σοβαρή γνωστική διαταραχή που παρουσιάζει εξαιτίας της άνοιας συνιστά λόγο για την αναστολή της εκτέλεσης.

Ο Μένζις χρησιμοποιεί πλέον αναπηρικό αμαξίδιο, λαμβάνει οξυγόνο και, σύμφωνα με τους δικηγόρους του, «δεν μπορεί να κατανοήσει την υπόθεση εναντίον του».

