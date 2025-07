Επιστήμονες προειδοποιούν: Το «τσουνάμι της αποκάλυψης» πλησιάζει

Επιστήμονες μιλούν για ένα αναπόφευκτο σενάριο που θα μπορούσε να αλλάξει για πάντα τη μορφή της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ, και ίσως είναι καλύτερα να συμβεί… σύντομα.

Μια ομάδα επιστημόνων, με επικεφαλής ερευνητές του Virginia Tech, εξέδωσε μια ζοφερή προειδοποίηση για την επερχόμενη καταστροφή που αναμένεται να πλήξει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, ένας σεισμός τεραστίων διαστάσεων στη Ζώνη Υποβύθισης Cascadia (Cascadia Subduction Zone/CSZ) είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συμβεί έως το 2100.

Μια Ζώνη που «σιωπά» εδώ και 325 χρόνια

Η CSZ είναι ένα τεκτονικό ρήγμα μήκους περίπου 1.100 χιλιομέτρων, το οποίο εκτείνεται από το βόρειο τμήμα του νησιού Βανκούβερ στον Καναδά έως το νότιο μισό της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ, περνώντας από τις πολιτείες Ουάσινγκτον, Όρεγκον και Καλιφόρνια.

Στο σημείο αυτό, η τεκτονική πλάκα Juan de Fuca υποβυθίζεται κάτω από την πλάκα της Βόρειας Αμερικής.

Ο τελευταίος μεγάλος σεισμός στην περιοχή σημειώθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1700, με υπολογιζόμενη ένταση 9 Ρίχτερ.

Προκάλεσε τσουνάμι ύψους έως και 30 μέτρων που εξαφάνισε το χωριό Pachena Bay στην Βρετανική Κολομβία μέσα σε 30 λεπτά, ενώ δεν υπήρξαν επιζώντες.

Το σενάριο της «απόλυτης καταστροφής»

Οι επιστήμονες προειδοποιούν πως ένας σεισμός μεγέθους 8 έως 9 βαθμών μπορεί να σημειωθεί ανά πάσα στιγμή μέσα στα επόμενα 50 χρόνια, με πιθανότητα 37%.

Αν συμβεί ένα τέτοιο γεγονός σήμερα, ένα τσουνάμι ύψους έως και 30 μέτρων θα χτυπήσει μεγάλο μέρος της Δυτικής Ακτής, ενώ η ακτογραμμή θα βυθιστεί κατά περίπου 2,5 μέτρα σχεδόν ακαριαία.

Η καθηγήτρια Tina Dura, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε πως «Αυτό πρόκειται να είναι ένα πολύ καταστροφικό γεγονός για τις ΗΠΑ, σίγουρα. Το τσουνάμι θα εισβάλλει και θα είναι καταστροφικό».

Η καθίζηση της γης μετά τον σεισμό σημαίνει ότι η επιφάνειά της θα παραμείνει σε χαμηλότερο επίπεδο, εκθέτοντας νέες περιοχές σε κινδύνους πλημμύρας για δεκαετίες ή ακόμη και αιώνες.

«Αφού το τσουνάμι έρθει και τελικά υποχωρήσει, η γη θα επιμείνει σε χαμηλότερα επίπεδα. Το αποτύπωμα της πλημμυρικής πεδιάδας θα αλλάξει για δεκαετίες ή ακόμη και αιώνες», ανέφερε η Dura στο BBC Science Focus.

Η κλιματική αλλαγή πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο

Η μελέτη επισημαίνει πως όσο περισσότερο καθυστερεί να σημειωθεί ο σεισμός, τόσο χειρότερες θα είναι οι συνέπειες, κυρίως λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας που προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

Έως το 2100, η στάθμη της θάλασσας αναμένεται να έχει αυξηθεί κατά περίπου 60 εκατοστά, γεγονός που θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την ισχύς του τσουνάμι.

Ανυπολόγιστες απώλειες – Η έκθεση της FEMA

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών (FEMA), στην επείγουσα έκθεση της 2022, εκτίμησε πως από έναν τέτοιο σεισμό θα υπάρξουν 5.800 νεκροί, ενώ το τσουνάμι που θα ακολουθήσει θα προκαλέσει άλλους 8.000 θανάτους.

Συνολικά, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι θα τραυματιστούν και περισσότερα από 618.000 κτίρια θα υποστούν ζημιές ή θα καταστραφούν.

Ανάμεσα στα κτίρια που θα πληγούν, περιλαμβάνονται περισσότερα από 2.000 σχολεία και 100 κρίσιμες υποδομές, ενώ το συνολικό κόστος για τη χώρα ενδέχεται να ξεπεράσει τα 134 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι πλημμυρικές πεδιάδες θα επεκταθούν για αιώνες

Η νέα μελέτη προβλέπει ότι η σεισμική δραστηριότητα θα επεκτείνει τις λεγόμενες «πλημμυρικές πεδιάδες 100ετίας» –περιοχές που πλημμυρίζουν τουλάχιστον μία φορά κάθε 100 χρόνια– κατά περίπου 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα στις πολιτείες Ουάσινγκτον, Όρεγκον και Καλιφόρνια.

Αν όμως υπάρξει σημαντική καθίζηση του εδάφους, τότε η έκταση της προβλεπόμενης πλημμυρισμένης περιοχής θα μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί.

Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες νέες κατοικίες, δρόμοι και υποδομές θα βρεθούν ξαφνικά σε επικίνδυνες ζώνες. Και όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, το τοπίο δεν θα επανέλθει εύκολα.

Το ρήγμα «φορτίζεται» εδώ και αιώνες

Η Ζώνη Υποβύθισης Cascadia αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους γεωλογικούς κινδύνους στις ΗΠΑ.

Το φαινόμενο της υποβύθισης δεν είναι συνεχές: οι πλάκες κολλούν περιοδικά μεταξύ τους στη γραμμή του ρήγματος, δημιουργώντας σταδιακά τεράστιες ποσότητες πίεσης. Όταν αυτή η πίεση ξεπεράσει τα όρια, η «απελευθέρωση» προκαλεί τον καταστροφικό σεισμό.

Και επειδή το ρήγμα βρίσκεται στον Ειρηνικό, κάθε μεγάλος σεισμός συνοδεύεται και από τεράστια κύματα τσουνάμι.

Οι επιστήμονες εκτιμούν πως τέτοιοι σεισμοί στην περιοχή συμβαίνουν κάθε 400 με 600 χρόνια. Έχουν περάσει ήδη 325 χρόνια.

Ο χρόνος κυλά αντίστροφα

Το μήνυμα των επιστημόνων είναι ξεκάθαρο: το εφιαλτικό, καταστροφικό σενάριο δεν εμπεριέχει «αν», αλλά «πότε».

Και όσο περισσότερο καθυστερεί να πραγματοποιηθεί, τόσο χειρότερες θα είναι οι επιπτώσεις λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και της αύξησης του πληθυσμού και των υποδομών στην απειλούμενη ζώνη.

«Το τσουνάμι θα είναι καταστροφικό. Και η αλλαγή στο ανάγλυφο της ακτογραμμής θα κρατήσει για γενιές», δηλώνει η Dura.