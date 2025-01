ΗΠΑ: Στην ορκωμοσία Τραμπ προβλέπεται η χαμηλότερη θερμοκρασία εδώ και 40 χρόνια

Στην αμερικανική πρωτεύουσα Ουάσιγκτον οι θερμοκρασίες είναι κολλημένες για μέρες υπό το μηδέν και στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα (20/1) ενδέχεται οι καιρικές συνθήκες να είναι οι πιο παγερές απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη τέτοια τελετή για δεκαετίες.

Αν και δεν αναμένεται να κάνει τόσο κρύο όσο όταν ορκιζόταν για δεύτερη φορά ο Ρόναλντ Ρέιγκαν, το 1985, όταν η θερμοκρασία το μεσημέρι ήταν –14° Κελσίου, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), η υψηλότερη θερμοκρασία τη Δευτέρα προβλέπεται να είναι –6° Κελσίου κι η αίσθηση ακόμη χαμηλότερη.

A freeze will blanket DC on Inauguration Day, marking the coldest ceremony since former President Reagan’s second in 1985 pic.twitter.com/cJ8lrzHHh0

Παραδοσιακά, η ορκωμοσία γίνεται σε εξωτερικό χώρο, στη δυτική πλευρά του ομοσπονδιακού Καπιτωλίου.

Κατά τα αρχεία της NWS, η «συνήθης» υψηλή θερμοκρασία την ημέρα της ορκωμοσίας του εκάστοτε αμερικανού προέδρου είναι 7° Κελσίου και η χαμηλή –1° Κελσίου. Το μεσημέρι κυμαίνεται γενικά περί τους 3° Κελσίου.

Για πολλούς από τους προσκεκλημένους, αυτά δεν είναι ακριβώς καλά νέα: Πρέπει να έχουν καθίσει στις θέσεις τους πολλή ώρα προτού αρχίσει η ορκωμοσία.

Seriously #frigid, but bright for Inauguration of the 47th President of the United States here in DC Monday. Temperatures 20 to 25 at Noon and single digits/teens for wind chills. Worst case scenario, there could even be a couple inches of snow to wake up to! #WUSA9Weather @WUSA9 pic.twitter.com/ma1X2qIMat

— Jonathan Myers (@wusaweatherman) January 15, 2025